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石崇良：修法打開健保費率6%天花板 列未來討論範圍

2024/8/22 23:12
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（中央社記者溫貴香、游凱翔台北22日電）健康台灣推動委員會議今天下午首度登場，關於是否打開健保費率6%天花板，衛福部中央健保署署長石崇良在會後記者會表示，補充保費費率和一般保費率是連動的，隨同人口結構的改變，是否要脫勾，都列入未來討論範圍，總統鼓勵大家集思廣益，該修法就修法。

總統賴清德主持的首場健康台灣推動委員會今天下午登場，經過4小時討論，總統府副秘書長張惇涵、總統府發言人郭雅慧、衛福部長邱泰源、中央健康保險署長石崇良舉召開記者會。

中央社記者問明年將進入超高齡社會，現行健保費率5.17%，法定上限是6%，估2027年或2028年可能面臨上限，是否考慮修法拿掉上限與健保財務改革時程表。

張惇涵指出，總統希望大開大闔討論，該怎麼推動改革對全民健康有益，至於時間表，民進黨政府對於優化健保財務一直在進行，去年與今年挹注健保財務就有新台幣440億元，政府一直在做。

關於健保法費率6%上限是否要取消，石崇良表示，目前健保5.17%的費率，費率有2項，補充保費費率和一般保費率是連動的，隨同人口結構的改變，健保財務是否變革，要不要脫勾，都列入未來討論範圍，將會一併提出，總統鼓勵大家集思廣益，該修法就修法。

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對於長照人力與是否放寬移工等問題，張惇涵表示，確實有幾位委員提到台灣即將邁入超高齡社會相關議題，但委員會並沒有就長照人力與移工議題作進一步討論。

張惇涵也指出，會中有醫界代表反映健保點值問題，也有委員提到立法院日前通過的「1點0.95元」主決議難度非常高，大家應該要凝聚共識再往下一步走，但沒有委員堅持點值應該如何計算。（編輯：蘇龍麒）1130822

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