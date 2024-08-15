民眾黨要求試委被提名人填問卷 府：待立院審查時程定案

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（中央社記者溫貴香、郭建伸台北15日電）立法院民眾黨團要求考試院正副院長及試委被提名人填問卷，總統府今天表示，全體被提名人認為，基於對立法院3個黨團及憲法法庭審判程序的「兩個尊重」，應待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答覆。

立法院民眾黨黨團於8月1日發函請考試院正、副院長及考試委員被提名人填答問卷調查表，並於8月15日回覆一事，總統府發言人郭雅慧下午表示，經總統府副秘書長張惇涵邀集所有被提名人商議後，全體被提名人一致認為，基於「兩個尊重」，第一個尊重，一體尊重這屆立法院三個黨團，以及尊重司法院大法官憲法法庭審判程序，應待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答覆。

郭雅慧說明，為使考試院第13屆、第14屆正、副院長及考試委員任期能在今年9月1日順利銜接，總統已於5月31日依法將考試院人事案咨請立法院行使同意權，總統府秘書長潘孟安也在6月13日偕同被提名人拜會立法院長韓國瑜，爭取支持。

她指出，全體被提名人一致認為，立法院作為人事同意權行使的憲政機關，被提名人應尊重立法院，對於立法院三個黨團更應予以一體尊重，將在審查時程經朝野協商確定後，給予各黨團一致尊重，依法填復問卷調查表。

郭雅慧進一步表示，由於民眾黨黨團所提問卷調查表，除了有關法定資格及適任性審查範圍的問題之外，也詢問被提名人接受審查的資料提供、具結詢答、罰鍰等規範，有無侵犯其人格尊嚴、隱私權，並蒙受難以回復的重大損害等。

她說，此已涉及「立法院職權行使法」違憲審查條文與憲法法庭暫時處分裁定內容文字，對此被提名人皆認為應尊重憲政體制運作，不只尊重立法權，也必須尊重司法權，如果答覆這些提問，恐將涉入目前各機關的釋憲爭議。

最後，郭雅慧強調，全體被提名人如能順利通過立法院人事同意權審查，都是國家憲政機關的重要成員，職司憲政考試職權。因此，被提名人皆深切體認，應恪遵憲政分際，尊重各黨團協商及憲政機關運作，依法接受立法院資格與適任性的專業審查。

總統府期盼，總統提名的人選能早日獲得立法院審查通過，讓考試院發揮憲政功能。

民眾黨團透過新聞稿回應，依據新修正的立法院職權行使法第29之1條第2項，立院各黨團得要求被提名人答覆相關問題，並未規定3黨團都提問才回覆，且憲法法庭並未就這一條文裁定暫時處分，總統府發言人竟回應不回覆問卷是尊重憲法法庭審判，根本目無法紀，總統賴清德更拿憲法法庭當擋箭牌。

民眾黨團指出，目前考委被提名人聽從總統府指揮拒絕回應，顯然自我貶抑為傳聲筒，如何讓民眾期待未來來能超然獨立。民眾黨團強調，問卷回應與否將實質影響是否同意具備出任考試委員的重要依據。（編輯：林興盟）1130815