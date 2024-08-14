總統府：迎接奧運英雄歸國 事先未決定雷虎衝場

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（中央社記者溫貴香台北14日電）總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德經全盤考量天候、航班等因素，最終依照空軍專業建議及東京奧運前例，由總統決定派出3架F-16V伴飛，迎接奧運英雄歸國，事先並未決定雷虎衝場，因此沒有取消雷虎衝場一事。

中時新聞網報導，總統府規劃16日舉辦台灣英雄大遊行向奧運英雄致意，並計畫破例安排空軍雷虎小組施放彩煙在總統府上空衝場，但昨天府方開會後卻突然取消雷虎小組操演，讓不少民眾及軍事迷相當失望。

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總統府發言人郭雅慧下午表示，總統府及國防部有就伴飛或衝場的可行性進行評估，經全盤考量天候因素、勤務狀況、對航班影響、對民眾噪音等因素，最終依照空軍專業建議及東京奧運前例，由總統決定派出3架F-16V戰機伴飛，迎接奧運英雄歸國，事先並未決定雷虎衝場，因此沒有取消雷虎衝場一事。

郭雅慧表示，請媒體報導前妥為查證，以國家規格迎接台灣英雄，是總統表達全民對台灣英雄及團隊後盾的感謝，很遺憾特定媒體未經查證的偏頗錯誤報導。（編輯：林興盟）1130814