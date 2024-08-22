健保改革優化 石崇良提優化財務等4面向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北22日電）首場健康台灣推動委員會議今天登場，衛生福利部中央健康保險署長石崇良會中表示，將從優化健保財務、強化慢病照護、普及醫療服務與改革藥品政策，改革與優化全民健保。

總統賴清德主持首場健康台灣推動委員會議，聚焦健保永續議題，兼任委員會副執行秘書的石崇良簡報「健保永續改革及優化」說，健保財務主要來源達65％是受薪階級者一般保費貢獻，但隨少子化、工作人口下降，必受嚴峻挑戰，如何擴大補充保費或多元財源挹注是健保未來改革方向之一。

他說，支出面受高齡化、慢性病與新興醫藥科技發展的醫療支出費用成長挑戰最嚴峻。

石崇良表示，將強化政府責任，以政府負擔不少於36％基礎計算，1年可多挹注達新台幣134億元；部分政策支持項目改為公務預算，增加多元財源挹注；分階段改革保費制度，檢討一般保費、補充保費與多元財源結構；增加挹注公共衛生，從健檢、癌症篩檢與健康促進等公衛與預防保健方面挹注，減少後端疾病、重症發生；提高民眾健康賦能、強化自我照顧能力。

他說，健保資源有限、國民平均每人買3.5張商業保險，如何讓商業保險保單與健保互補、讓民眾醫療保障更到位，已著手委託國家衛生研究院辦理健保與商保偕同可行性論壇，預計今年底會有結論。

慢性病照顧部分，石崇良表示，將透過分級醫療提供整合性照顧，從既有家醫計畫擴大涵蓋，納入糖尿病、慢性腎病，走向人人都能有家醫，導入生活習慣諮詢，從根本減少疾病發生和惡化，並朝醫療、社會福利整合一體化服務，擴大居家醫療服務模式，今年7月已推動在宅急症照護，讓失能、行動不便者有急性疾病時，在家或機構就能獲照顧。

普及醫療服務方面，石崇良表示，今年7月起已擴大通訊診察治療辦法適用範圍和科別，對醫療資源不足地區，離島醫院從今年5月開始30％加成，且下半年開始對燈塔型醫院有點值與成長保障。全人方案民國111年起由花蓮慈濟醫院在花蓮縣秀林鄉試辦，將於今年下半年規劃，明年擴大到6分區擇一地區試辦。

改革藥品政策部分，石崇良說，將提高供應鏈韌性。新藥部分透過平行審查、擴大預算和癌藥基金，加速引進新藥接軌國際；7月起推動生物相似藥鼓勵試辦計畫，鼓勵開立生物相似藥品，用更低價格獲相近醫療品質、提升健保資源使用效益。（編輯：李明宗）1130822