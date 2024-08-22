健康台灣首次會議 賴總統設3目標：平均餘命升至82歲

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（中央社記者游凱翔、溫貴香台北22日電）總統賴清德今天主持首場健康台灣委員會議，賴總統裁示並提出3大目標，包括將朝未來8年民眾平均餘命從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命比例從10%下降到8%，兒童死亡率從千分之5.3降低到千分之4以下。

賴總統上任後成立「健康台灣推動委員會」並擔任召集人，今天下午主持首場「健康台灣推動委員會」會議，3位副召集人分別是健康台灣推動聯盟召集人、醫師陳志鴻，國家生技醫療產業策進會長翁啟惠與行政院政務委員陳時中。會議前由衛福部長邱泰源報告「健康台灣願景規劃」、健保署長石崇良報告「健保永續－改革及優化」。

影片來源：presidentialoffice

總統府晚間舉行會後記者會，總統府副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧轉述賴總統對於2報告案的裁示與會議內容。

賴總統表示，衛福部的「健康台灣願景規劃」，融合「國家希望工程」、「健康台灣論壇」十大建言及十大策略的各項重點，提出「促進全人全齡健康照顧」、「強化醫療照護一體化」及「優化環境與創新發展」等3大目標，列出11項工作重點。

總統說，這包括前端健康促進、慢性病預防、提高篩檢到後期醫療與長照銜接、安寧照護，以及全面優化兒童健康、顧及全民心理健康，也關注原住民健康，同時透過健保的永續經營、健康台灣深耕計畫為基石，來改善醫事人員從業環境，並導入智慧醫療、促進創新發展、優化整體醫療環境。

賴總統指出，報告提到健康台灣的目標，是在未來8年內，民眾平均餘命從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命比例從10%下降到8%，兒童死亡率從千分之5.3降低到千分之4以下，請衛福部依報告案的規劃和相關部會通力合作，落實各項工作。

總統提到，全民健保是國家重要社會保險制度，健保財務應該是健康投資，衛福部要朝健保財源多元管道研議，若涉及民眾權益，必須廣納意見、多加溝通，力求健保穩健經營。

總統也說，就如報告所提，健保總額預算適度成長，是反映人口結構與物價趨勢，穩定合理點值是各界共同期盼，但需要通盤考量、審慎以對，政府會持續挹注並完善相關配套措施，才能確保健保資源合理配置、醫護人員獲得合理薪資待遇、保障民眾就醫品質。

藥品改革方面，賴總統提到，要感謝藥師公會、醫師全聯會積極提出許多建議，也把許多寶貴意見納入未來要推動政策中，政府會繼續努力，讓台灣未來藥品的供應，無論品質、供應鏈韌性都能提升。

另外，總統說，明年台灣將邁入超高齡社會，請衛福部整合預防保健、醫療和長照資源，並善用智慧科技打造全員、全家、全社會整合照護，同步增加民眾健康及平均餘命，穩健打造健康台灣。

張惇涵也補充3個會議內容。他提到，副召集人翁啟惠發言時感性提到，從小在鄉下長大，因醫療資源有限，記憶所及藥局是很重要的健康醫療服務來源，因此翁啟惠建議，應把台灣廣大的藥局系統納入健康台灣的推動體系中；副召集人陳志鴻也指出，健康台灣要永續發展，最重要是人才，不要忘記最辛苦在第1線的護理師夥伴，因此也希望在場無論是醫療機構代表，學校的教授、院長，都能夠給予護理師從教考訓用最大的支持，讓護理師永續經營自己的護理專業。

張惇涵提到，賴總統也具體回應並指示，未來委員會增加藥界、護理界代表，無論顧問或委員，讓醫護人員沒有後顧之憂，才能更保護民眾健康。

張惇涵最後指出，健保改革在內部討論時，確實有許多委員與顧問，對健保的財務、點值都有表達反應跟關心，委員普遍認同賴總統一開始致詞所提，就是要關注健保點值，更要展現健保價值，也就是落實醫療平權、全民互助核心精神。

賴總統提到，邁向健保30年，要以宏觀角度推動健保改革，賴總統也認為，目前健保舊的制度要面臨各項新的挑戰，實屬不容易，因此賴總統希望用大開大闔態度做健保改革討論，讓健保資源應用更能合理配置，目標還是讓醫護人員，尤其是基層醫護，能夠獲得更合理環境與待遇，確保民眾健康獲得最好照顧，讓健保穩健經營。（編輯：林克倫）1130822