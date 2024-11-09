打造健康台灣 邱泰源：成人健檢補助將翻倍、增項目

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）推動健康台灣，衛生福利部長邱泰源今天說，目前衛福部國民健康署正精算中，明年公費成人健檢每案補助費用規劃double（雙倍），盼提供服務項目也增加，並研擬下修適用年齡。

慢性病初期無症狀，定期健檢很重要，國健署目前提供40歲以上、未滿65歲民眾每3年1次，55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且在35歲以上者、65歲以上民眾每年1次成人健檢。服務內容包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等項目。原則每案補助新台幣520元，若符合B、C肝篩檢資格者，另補助每案200元。

邱泰源今天上午出席台灣醫學週活動致詞指出，成人健檢幾10年來都沒有調整補助費用，各醫療院所幾乎都是賠錢或打平在做，現在行政院核定較多預算，國健署正精算中，規劃明年政府補助費用會double，希望能做更多項目，「這是有意義、有必要的事情，資源就會來」。

至於公費成人健檢年齡下修，邱泰源會後接受媒體聯訪時表示，確實有在研議，但一定要先經過專家會議，而不是「你說我說」，重點是證據在哪，要有證據才能確認效率，經費要用在刀口上。

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隨台灣正邁入超高齡社會，衛福部中央健康保險署長石崇良另外出席台北市醫師職業工會活動時也提到，癌症及三高疾病為民眾最主要的健康負荷，其中光三高的醫療支出1年就達1676億元，包含急性腎衰竭及慢性腎病587.4億元、糖尿病401.6億元、高血壓性疾病265.6億元、缺血性心臟病218.3億元、腦血管疾病202.9億元。

石崇良表示，如今人口老化，在宅醫療需求增加，健保中長期目標為建構全人全程、整合照護，涵蓋預防保健、健保醫療、長照服務3大領域，同時加強民眾健康自我照護能力、建立使用者付費及財務風險分攤意識，並保障弱勢就醫權益。（編輯：張雅淨）1131109