補充保費改革 石崇良揭與一般保費脫鉤等3方向

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）健保改革如何優化財務受關注，健保署長石崇良今天指出，將從調整補充保費、擴大財源著手，其中補充保費不排除費率與一般保費脫鉤、各項目各訂費率、評估新增課徵項目。

健保上路近30年走到改革階段，衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天出席健保論壇暨醫師工會年度大會活動。他以「全民健保現況與改革」專題演講指出，目前台灣醫療體系面臨多重挑戰，包括將邁入超高齡社會、慢性疾病負荷增加、少子女化影響工作人口逐年下降導致人力短缺、偏遠地區障礙造成醫療資源分配不均等。

其中最大問題就是人口結構改變，石崇良點出高齡社會加上工作人口減少，對健保財務產生嚴重衝擊，因健保收入75%來自一般保險費，也就是所謂的受薪階級，同時在支出面上遭遇藥費成長、醫療保健支出增加等難關。

然而健保近30年來卻只調升過2次費率，分別從4.25%調為4.55%、4.55%調為5.17%，後續出現結餘就調降再彈升到5.17%至今，石崇良說：「真是匪夷所思，搞不懂是怎麼撐到現在。」主張該漲了，但該怎麼漲、好不好漲又是另一回事。

明年度健保總額尚未拍板，但石崇良提到，若採取高推估，較今年增加新台幣531億元，實質成長率為6.06%，若再加上從健保總額移出、改以公務預算挹注的項目達111億元，以及癌症新藥專款新增50億元、額外挹注罕病用藥專款20億元，全數合計增加712億元，實質成長率達到8.13%，將為有史以來最高。

石崇良說，精進總額制度的重點在於資源合理分配，從研議彈性總額以穩定醫療服務點值，到檢討分區總額治理制度，預計啟動支付標準調整，優先檢討醫事人力及急重難罕症照護，並調整支付標準反應人員薪給。

他在演講中再三強調，應思考健保財務結構是否該調整、改變收入結構，讓健保財務的餅做得更大，例如是否讓政府負擔、補充保費占比擴大，受薪階級的一般費率調高、但占比少一點，因家戶所得成長與整體經濟成長不完全一致，不要讓薪資所得者的壓力這麼大，費率就不會成長太快，兼顧世代公平性。

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石崇良會後接受媒體聯訪時針對補充保費議題說明，健保近2年有結餘，卻不是5.17%費率達到平衡，而是股市佳挹注補充保費。因此補充保費改革初步有3大方向，包含與一般費率脫鉤，不用像現在一起連動調漲；6個項目（高額獎金、兼差薪資所得、執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入）可各訂費率；盤點是否可再加入其他項目。

石崇良說，除了補充保費外，政府責任也要增加，像是去年公務預算挹注240億元、今年約200億元，或將政府負擔健保總經費不得少於36%調升為38%，並擴大多元財源挹注，意即不限於菸捐與公務預算，畢竟公務預算不是常態，可比照長照基金有固定的房地合一課徵所得稅、遺產稅，或是日本撥用消費稅等作法。不過這些內容涉及修法，仍待與各界溝通。（編輯：張雅淨）1131109