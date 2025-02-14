總統：全球半導體民主供應鏈倡議 盼創造台美多贏

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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北14日電）總統賴清德今天表示，面對美國總統川普新的作為，台灣必須要沉著因應，謀定而後動，希望未來創造多贏的局面，新的情勢不僅確保美國的利益，台灣特別是產業界也可以有進一步發展的空間，這也是為何他會提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」最重要的原因。

川普（Donald Trump）下令檢視貿易夥伴對美國的「不對等」措施，擬對晶片課關稅，並再次點名台灣搶走美國的晶片生意，為因應時勢變化，賴總統上午主持國安高層會議，與會者包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄和經濟部長郭智輝等人，國安高層會議後在發表敞廳談話並回答媒體提問。

外媒記者詢問台灣是否願意考慮放寬高階晶片赴美製造的規定，以及是否規畫以特別預算軍購。

總統表示，台灣乃至於全球半導體產業是一個生態系，美日荷都各有擅長，台灣則擅長晶片製造，是一個生態系也是分工，川普對於半導體產業製造的關切，台灣會與半導體產業互相溝通、討論並且擬定好的策略，提出好的方案，持續與美國進一步溝通，這是目前台灣應該要做的事情。

影片來源：中央社

他表示，換言之，面對川普新的作為，台灣必須要沉著因應，而且要跟業界好好溝通，彼此討論，謀定而後動，希望未來能夠創造多贏的局面，新的情勢不僅確保美國的利益，台灣特別是產業界也可以有進一步發展的空間，這也是為何他會提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議最重要的原因。

至於提出國防特別預算，總統表示，確實有這個打算，台灣必須展現自我保護的決心，政府強化國防的決心相當堅定，前總統馬政府執政時期2009年到2016年台灣國防預算平均是-1.05%是一個負成長；但蔡英文執政2017到2024年間國防預算規模成長80.47%、年平均成長率為7.85%高於GDP成長率4.75%，這是展現台灣的決心。

總統說，後續為了因應台灣保護國家的決心，會尋求特別預算來提供國防經費。

媒體詢問立法院刪減國防預算，部分外媒質疑台灣捍衛國防的決心，總統表示，目前台灣國防預算約佔GDP 2.5%，先以3%為目標，同時也以特別預算來編列、來達成，這是展現自我防衛的決心，也讓國際社會了解台灣堅定的立場。

對於在野黨刪凍國防預算，總統表示，的確愈來愈多國際友盟對台灣表達關切，擔心台灣自我防衛決心是否弱化，這一點相信許多在野黨人士都有接到這樣的關心。

因此，總統說，他除了展現守護國家的決心提出特別預算外，他也衷心期盼不分朝野、政黨都應該保持同樣信念，政黨可以競爭，國家不能犧牲，尤其當前國際情勢變動快速，台灣面對嚴峻的挑戰，更要團結彼此，也必須以國防、外交為重中之重，相互合作，以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展，讓以台灣為關鍵的全球民主供應鏈也能持續穩健運作，這是台灣重要的責任。

賴總統在談話中針對台美關係、半導體產業發展，以及兩岸關係三大面向，提出國家策略方案。台美關係方面，他說，政府正在啟動相關的規畫，依據國家發展與建立安全供應體系的需要，由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。

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此外，政府也將強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，推進台灣產業的全球布局與壯大，並將強化台美在AI人工智慧、先進半導體等技術開發及製造方面的合作，以及共同維護半導體市場的秩序，從而形塑台美策略性經濟合作夥伴關係的新時代。

半導體方面，他說，面對川普政府各項新政策，台灣將秉持互惠雙贏的精神，與美國政府保持緊密溝通與協商，讓美方的新政府團隊更完整了解，台灣是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位過程中不可或缺的夥伴，台美合作將創造共同的雙贏。（編輯：楊凱翔）1140214