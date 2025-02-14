賴總統：台灣在供應鏈與區域安全角色 是棋手不是棋子

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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北14日電）美國總統川普重返白宮，媒體關切台灣是否可能成為美中兩強競爭或合作的談判棋子。總統賴清德今天表示，從全球的角度，以台灣現有的整體國力在全球供應鏈體系間或區域安全的角色上，「我們是棋手不會是棋子」。

川普下令檢視貿易夥伴對美國的「不對等」措施，擬對晶片課關稅，並再次點名台灣搶走美國的晶片生意，為因應時勢變化，賴總統上午主持國安高層會議，與會者包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄和經濟部長郭智輝等人，國安高層會議後發表敞廳談話並回答媒體提問。

被問到未來美中關係可能更熱絡，台灣是否可能成為美中兩強競爭或合作下的談判棋子、被邊緣化、如何自保與應處。總統表示，從全球的角度，以台灣現有的整體國力在全球供應鏈體系間或是區域安全的角色上，「我們是棋手不會是棋子」。

他說，這也是為什麼最近的美日峰會或近期不論是G7等等國際宣言中，支持台海現狀的穩定、反對片面脅迫與破壞，已經是國際的主流意見，也符合全球核心的利益。

總統表示，更重要的是，國際關注台灣人有沒有足夠自我防衛的意志，會不會團結一致對外，這才是世界看待台灣，決定是否支持台灣的關鍵。

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賴總統在談話中針對台美關係、半導體產業發展，以及兩岸關係三大面向，提出國家策略方案。兩岸關係方面，他表示，在區域及兩岸情勢上，台美關係、美中關係，以及台美中三方的互動，是全球矚目的焦點。作為國際民主社會以及區域負責任的成員，希望台美關係的發展持續提升，也可以和美中關係形成良性循環，而非此消彼長的零和賽局。

他重申，面對中國，台灣永遠是負責任的一方，不卑不亢，堅韌沉穩，在兩岸關係上堅持一貫的立場：「捍衛國家主權及守護民主自由生活方式的決心不變。我們維護台海和平穩定，願意和中國共同追求兩岸和平共榮的努力不變。我們秉持對等尊嚴，推動兩岸健康有序交流，以對話取代對抗、共同增進兩岸人民福祉的承諾不變。」（編輯：楊蘭軒）1140214