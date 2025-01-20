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若國會刪掉台電預算 經部：對民眾造成3大影響

2025/1/20 16:27
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（中央社記者曾智怡台北20日電）立法院會今天繼續討論114年度中央政府總預算案。經濟部表示，若國會決定刪掉台電預算，將對民眾造成3大影響，不僅台電財務和補貼民生電價能力受創，也會影響供電穩定與供電安全，盼給予在風雨中出勤的台電人員更多支持。

經濟部次長連錦漳今天出席行政院記者會，籲請國會理性審查總預算。經濟部綜合規劃司透過新聞稿說明，連錦漳會中點出，如果國會決定刪掉台電預算，將對社會大眾造成3大影響。

首先，台電的財務與補貼民生電價的能力受重創，對每一個人都有影響。台電公司到2024年底，累積虧損超過新台幣4200億元，為了穩定民生物價，台電自2022至2024年間共吸收民生電價成本逾2800億元，負債比已達93%，舉債空間減少，也影響補貼民生電價的能力。

連錦漳說明，現行世界各國無論有無使用核能，均有電價補貼。近年由於政府跟台電補貼民生電價，台灣電價比韓國、法國、英國、德國等國家低廉，且物價通膨也相對溫和，民眾在享受紅利的同時，也請思考台電未來的經營狀況。

第2，台電財務出問題，便無法投資改善設備，對每個人的用電都有影響。2012年時台電因虧損舉債，針對所有輸配電設備，要求要達使用年限才能更換，甚至要求延長使用年限，結果造成停電事故達到歷史最高的2萬1000件。

經濟部指出，自此後好幾年，台電盡全力改善，才將停電次數降到去年的7000件。設備無法換新，不只要多花維修保養的人力，也難以改善供電系統的穩定度。

第3，當台灣供電安全受影響，也將影響民眾生活的便利，以及台灣走向世界的能力。除了台電之外，能源署業務費也被凍結50%，當民眾要換節能家電，節能的冷氣冰箱，要申請3000元補助時，能源署的公務員可能因為沒水沒電、無法辦公，影響申請進度。

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經濟部表示，當企業希望走向節能減碳，能源署因沒有行政費用，無法輔導企業做深度節能，將使產業在面臨國際競爭時受到很大影響。其次，台灣的國際地位艱難，但在能源議題的交流上，與美國、澳洲、日本、德國等，都有次長或署長級以上的官方交流，如果國際交流合作費用都被凍結，勢必會影響台灣走向世界的能力。

經濟部籲請社會各界，「給在風雨中出勤的台電同仁，還有每天為台灣努力的公務員更多支持」，讓經濟部為了台灣，把工作做得更好。（編輯：潘羿菁）1140120

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