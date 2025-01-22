預算刪減凍結近年最高 彭啓明嘆巧婦難為無米之炊

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）環境部長彭啓明今天在預錄播放的網路節目上表示，114年度歲出預算編列新台幣約77億元，凍結12.83%、刪減3.54%，近幾年最高，業務推動恐受影響，巧婦難為無米之炊。

Yahoo TV「齊有此理」節目今天播放與彭啓明訪談預錄內容。彭啓明說，這次最新統計出來的數據顯示，環境部編列114年的歲出預算約77億元，立法院刪減2.7億元、約占3.54%，凍結9.9億元、約占12.83%，幅度為近幾年來最高。

彭啓明指出，環境部下有幾個署的業務費被刪除3成，影響很大，例如電動車的使用要怎麼防護危險，未來業務推動上會受影響，又例如國家環境研究院要培育綠領人才，受年輕人關注，速度會放慢下來。

彭啓明表示，像是差旅費被刪減6成，將對未來環境部前往歐盟洽談CBAM（碳邊境調整機制）碳費扣抵比例、參與COP氣候大會等都會產生影響。

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究竟刪業務費的影響如何，彭啓明表示，如果是在企業，這樣做就會很難經營，但企業還有彈性，政府機關運作是硬邦邦的，就很困難，例如今年吃環境部尾牙，他想募款幫員工爭取福利，但被告知必須向政風單位說，因為超過金額會違法，相關作業必須清潔、透明、公開。

彭啓明說，感嘆「巧婦難為無米之炊」，以業務費凍3成來說，現實上政府裡面有一半的工作就很難做了，只能掌握一半，後面的工作被迫會延遲，衝擊很大，因為要解凍不知何時何年何月。（編輯：管中維）1140122