憲訴法釋憲案5/12說明會 柯建銘、黃國昌出庭

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（中央社記者劉世怡台北9日電）總統府今年初公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，案件尚未受理。憲法法庭12日開說明會，聲請人由柯建銘等人代表、立法院代表黃國昌等人出庭。

司法院今天表示，目前收到的出席名單聲請人代表民進黨立委柯建銘、吳思瑤及鍾佳濱，訴訟代理人陳鵬光、陳一銘及方瑋晨律師，關係機關立法院代表國民黨立委吳宗憲、翁曉玲及民眾黨立委黃國昌，訴訟代理人廖元豪副教授、黃昱中律師，專家學者為羅傳賢教授。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

行政院會於今年1月2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議，立法院在1月10日議決覆議案，藍白聯手反對，覆議案不通過。民進黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲。

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憲法法庭日前公告，訂於5月12日下午2時於憲法法庭舉行說明會，邀請聲請人、關係機關及專家陳述意見，當天開放旁聽及網路公開播送。

另外，憲法法庭表示，本案尚未評決受理，依憲法法庭審理規則第24條規定，提前公開書狀。（編輯：方沛清）1140509