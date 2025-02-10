總統邀五院會商 民眾黨：朝野和解非一場會議就能成

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（中央社記者陳俊華台北10日電）總統賴清德今天召集五院在總統府會商國政。民眾黨說，樂見總統釋出善意，但朝野和解並非僅靠一場會議就能實現，唯有正視國會未過半的政治現實，誠實面對多數民意、展現合作態度，才能凝聚社會共識。

總統賴清德今天依據憲法第44條規定，邀集五院會商。總統致詞表示，五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量。

台灣民眾黨在臉書發文表示，賴總統終於啟動院際協調，民眾黨樂見總統釋出善意，期盼能以具體行動化解政治僵局、穩定政局，促進台灣團結。

民眾黨說，然而「院際調解」的本質在於解決機關間的權限爭議，面對當前朝野對立的局勢，賴總統卻始終不願與在野對話，也未展現傾聽民意的誠意，五院會商是否僅淪為形式化的政治表演，值得社會關注與評判。

民眾黨指出，賴總統去年勝選演說曾說「選舉已經結束，所有選戰中的衝突和激情，應該要到此為止」，但過去一年多來的種種作為，包括對民眾黨前主席柯文哲的司法雙標及政治迫害，無疑只是為鞏固基本盤、打垮政敵，而不是團結全民。

民眾黨說，賴政府執政至今，政局動盪不安，民間反感升高，總統理應承擔最大責任。然而行政院一年內提出3次覆議，試圖推翻國會的決議，根本無視國會所反映的新民意。

民眾黨表示，執政團隊不僅放任各部會及側翼散播錯假資訊，誤導輿論、攻擊在野，甚至容許民進黨立法院黨團總召柯建銘推動大規模罷免，進一步加深社會對立。國家領導人若一方面宣稱尋求朝野和解，卻同時操弄政治手段打擊異己，如何能真正緩解當前的政治僵局。

民眾黨說，如果執政黨真心期望政局穩定、朝野和解，賴總統應明確表態反對政治鬥爭式的大罷免，避免進一步激化對立。如果執政者執意將政黨利益置於國家利益之上，自主公民終將挺身而出，捍衛台灣的民主制度。

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民眾黨表示，民眾黨立法院黨團總召黃國昌曾多次呼籲，賴總統應以執政黨主席身分公開聲明「民進黨不支持大罷免」，至今未見具體回應，令人遺憾。

民眾黨說，朝野和解並非僅靠一場會議或一次會面便能實現，唯有執政黨正視國會未過半的政治現實，誠實面對多數民意，真正展現合作態度，才能凝聚社會共識，帶領國家走向穩定與和諧。（編輯：蘇龍麒）1140210