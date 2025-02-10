憲政史首次五院共商 賴總統定位團結盼朝野合作

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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統賴清德今天召集五院會商國政，啟動憲政史上首次院際協調。經過近2個小時會議，達成3項共同目標；賴總統感謝大家以行動展現團結，也以行動支持國政的順利推動，更為憲政體制寫下了歷史新頁。

為因應朝野的紛擾，賴總統行使憲法第44條賦予職權，今天召集五院院長在總統府會商國政。

會議現場布置橢圓形桌，與會者包括行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞、行政院副院長鄭麗君、立法院副院長江啟臣、考試院副院長許舒翔、監察院秘書長李俊俋、司法院副秘書長王梅英。副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長張惇涵也在座。

賴總統致詞強調，民主國家，政黨之間是「競合」而不是「零和」。無論是什麼立場，都要以人民為主、以民主為本、以台灣為根；要努力達成和解、促成合作，讓國家和、萬事興，持續壯大台灣，也為區域及全球帶來和平繁榮。

賴總統並形容，五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量；希望透過今天國政會商向全國與國際社會傳遞明確訊息，「無論是外部風雨、內部紛爭，我們都會堅定不移地推動國家大步向前」。

影片來源：中央社

會商歷經近2個小時，監察院副院長李鴻鈞在會中表示，預算遭刪非僅是朝野之爭，而是嚴重衝擊憲政運作的重大議題，希望院際間相互尊重，維護憲政體制正常運作；考試院長周弘憲於會中表示，114年度總預算通案刪減項目影響業務推動。

潘孟安會後記者會表示，會中達成3項共同目標：五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動；政黨可以競爭，國家不能犧牲；朝野可以競爭，國民不能犧牲。

影片來源：中央社

外界關切府方如何定義這次國政會商，未來是否將院際協調常態化。潘孟安指出，總統依據中華民國憲法賦予權責召集五院會商國政，無論是院際協商、共商國政，大家都是同一個出發點，要為台灣進步共同解決問題。

張惇涵說，院際間都希望建立溝通平台跟管道，增進彼此理解、避免誤解，增進更多理性合作空間，現場氣氛和諧，「不是五打一，是五合一」。

立法院長韓國瑜會後接受媒體訪問表示，承諾本週末前送出總預算案審查報告，並召集朝野黨團協商，解決各院預算被刪減的狀態，並呼籲行政院不要對總預算案提出覆議。

韓國瑜指出，仇恨式動員對台灣社會絕對不是好事情，所以他希望賴總統停止大罷免。賴總統則引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」，希望因、果間，能夠得到合理的解決，賴總統相信「因」解決了，大罷免案也能夠慢慢的雲淡風輕、消退。

韓國瑜認為，這個「因」應該是指114年度中央政府總預算案，他會本於職權，跟朝野黨團協商。

卓榮泰會後透過新聞稿表示，他希望立法院先思考全盤妥適處理方式，並建議立法院接受覆議案，讓國會重新審議統刪與大量凍結等3大不合理處；而預算追加減程序有相關的法規限制，目前總預算案尚未送到政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算的程序來補救，並不明確。

卓榮泰指出，況且，如果立法院持續採取反對立場，即使行政院提出追加減預算案，終將會遭到立法院否決，而無法達到目標；希望立法院在要求行政院不提總預算覆議案之前，能思考全盤妥適的處理方式。

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卓榮泰說，他請韓國瑜協助解決中央政府總預算案、財劃法與警察人員人事條例共3大爭議法案，並表達兩個遺憾，包含憲訴法覆議未能邀行政院說明不合理之處，以及選罷法送達行政院時間非常不妥，希望下不為例。

憲法第44條規定，「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」（編輯：蘇龍麒、林克倫）1140210