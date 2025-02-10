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財政部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創新高
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總統召集五院會商 監院：預算遭刪嚴重衝擊憲政運作

2025/2/10 19:21（2/10 19:58 更新）
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總統賴清德（中）10日下午召集五院院長在總統府會商國政，會前與副總統蕭美琴（左3）、行政院長卓榮泰（右3）、立法院長韓國瑜（左2）、司法院代理院長謝銘洋（右2）、考試院長周弘憲（左1）、監察院副院長李鴻鈞（右1）合影。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
總統賴清德（中）10日下午召集五院院長在總統府會商國政，會前與副總統蕭美琴（左3）、行政院長卓榮泰（右3）、立法院長韓國瑜（左2）、司法院代理院長謝銘洋（右2）、考試院長周弘憲（左1）、監察院副院長李鴻鈞（右1）合影。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
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（中央社記者陳俊華台北10日電）總統賴清德今天召集五院在總統府會商國政。監察院副院長李鴻鈞在會中表示，預算遭刪非僅是朝野之爭，而是嚴重衝擊憲政運作的重大議題，希望院際間相互尊重，維護憲政體制正常運作。

總統賴清德今天依憲法第44條規定，邀集五院會商，監察院由副院長李鴻鈞代表出席，並由秘書長李俊俋陪同。監察院透過新聞稿表示，特別感謝賴總統召集會商，提供溝通平台，使監察院能夠表達民國114年度預算遭刪的困境。

監察院說，李鴻鈞及李俊俋在會上表示，這次預算爭議並非僅是朝野之爭，而是牽涉憲政機關是否正常運作的重大議題，憲政機關無法依據憲法、法律行使職權，影響人民權益、國家安定及國際聲譽。

監察院指出，這次預算審查三讀後，監察院業務費用刪減幅度高達96%，而一般行政、調查巡察、議事業務等科目遭盡數刪除；監察院是「陽光四法」執行機關，業務費遭大幅刪減，資訊系統維護將近乎停擺，目前財產申報授權介接已達95%、網路申報比率達97%，多數公職人員都採線上作業完成申報。

監察院表示，該系統一旦停擺，財產申報甚至將倒退回到紙本作業，往後公職人員、立法委員的申報財產，需自行逐一蒐集財產資料，機關業務將全數倒退到紙本，實非國家社稷之福。

李鴻鈞指出，監察院歷經許久努力爭取，將在今年主辦「2025年國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使（APOR）年會」，台灣長期耕耘爭取，才獲得主辦權，刪除預算將導致監察院無法善盡組織會員義務，並嚴重影響國際聲譽。

李俊俋表示，這一年來監察院業務十分忙碌、艱困，去年立法院職權行使法修正部分條文後，已嚴重妨害監察職權行使，違反憲法權力分立原則，之後因監察院提起憲法訴訟，經大法官判決認定立法院職權行使法修正影響監察調查權部分，完全違憲，使監察調查職權得以維持。

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李俊俋說，去年立法院透過不合理的預算刪減，以及連串的政治報復性提案，使監察院行使憲法所賦予職權，帶來莫大的挑戰及困擾，且顯有違憲疑慮；「除非修憲，否則不能把監察院變不見」，這一年來立法院顯然違反權力制衡及理性監督的職責。

李鴻鈞強調，大法官對於憲政機關應基於權力分立、相互制衡原則，使國家機關順暢運作曾做出多號解釋，希望院際間能夠相互尊重，平等相維，本於憲法忠誠義務，維護憲政體制運正常運作，如同賴總統所期許，唯有憲政機關充分發揮功能、一致對外，才能克服國內外種種挑戰，為台灣開啟下個黃金時代。（編輯：翟思嘉）1140210

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