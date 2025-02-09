總統邀五院會商 學者：展現善意正面發展第一步

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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統賴清德明天將召集五院院長會商國政，學者認為，過去歷任總統多是邀集五院茶敘，此次「五院會商國政」是創舉，讓各院院長能與總統進行意見交換，是展現「善意正面發展第一步」，彰顯執政黨站在第一線的負責任態度。

對於總統召集五院國政會商，東吳大學法律系教授胡博硯指出，這次總統直接宣示行使憲法44條權力，召集五院院長進行國政會商，態度相當明確，由於過去從未有總統正式行使過此權力，是「正面發展的第一步」。

胡博硯認為，現行行政、立法間發生許多法律上的紛爭，相關爭議已經牽涉監察、司法部分，可以說「各院都有參與到」，因此總統召集五院，讓各院院長與總統進行意見交換，值得肯定。

東海大學政治系教授兼系主任張峻豪指出，以憲法44條本文來看，總統有「調和鼎鼐的權力」，是以五院之上的高度進行調解，在後續憲法變遷過程，憲法釋字627號也將總統視為在行政權範圍內最高行政首長，代表總統在實際政治運作也扮演某種程度角色。

張峻豪表示，總統此次召集會商，不但期望能在五院遇到紛爭之際扮演調和角色，也代表執政黨站上第一線展現負責任態度，「無論如何，都是值得肯定的」。

張峻豪說，總統化解憲政僵局有許多作法，例如先前曾傳出總統可能不公布法律，或迫使立法院倒閣進而解散國會，而總統選擇採取憲法44條召集會商，是相對和緩作法，相當程度是向在野黨釋出善意。

對於在野黨批評會商恐成「鴻門宴」，應改為召開朝野政黨領袖峰會。胡博硯認為，考試、監察、立法都是合議制機關，院長意見不代表全體委員意見，國政會商的功能是總統願意請大家一起協商，院長可以把五院要討論的事情，帶回院裡面繼續討論；以立法院為例，就是「帶到立法院跟不同黨團進行討論」，總統召集國政會商是很重要的一步。

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張峻豪指出，總統任命各院院長是行使憲法任命權、此為憲法機制，並非總統任命、就代表那個院具有政黨色彩，更不代表是朝野惡鬥或執政黨整碗拿走，若在野黨面對國政會商陷入「以一院對四院」觀點，就會限縮談話協商空間。

黨政人士對此表示，總統召集五院國政會商，目的是希望竭盡所能團結五院，盼五院相互尊重合作，以國家與人民福祉為最大目標，共同因應國內外政經局勢挑戰，讓國家穩健前行，期盼朝野對此不設任何成見與前提，也要對立法院長韓國瑜有信心，相信透過院際對話能讓朝野合作團結，為台灣未來打拚。（編輯：林克倫）1140209