藍批院際協調給韓國瑜穿小鞋 吳思瑤：勿亂帶風向

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（中央社記者王揚宇台北10日電）總統賴清德將召集五院院長在總統府會商國政，國民黨立委質疑這是鴻門宴，也給立法院長韓國瑜穿小鞋。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪時表示，不要以小人之心度君子之腹，不要亂帶風向。

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統府發言人郭雅慧7日表示，賴總統預定10日下午3時，依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

對此，國民黨立委羅智強在臉書撰文提到，賴總統找韓國瑜參與院際協調，就與先前行政院長卓榮泰請韓國瑜邀朝野黨團吃「和解飯」一樣，是場沒安好心的鴻門宴，又想甩鍋韓國瑜，給他穿小鞋。明知宴無好宴，會無好會，韓國瑜沒有選擇迴避，還是單刀赴會。

針對上述議題，吳思瑤受訪表示，國民黨不管是立委還是黨中央都曾要求或建議賴總統召開院際協調，現在賴總統釋出善意與誠意，為何要這樣說嘴或唱衰，這非常奇怪。

吳思瑤說，總統依憲法第44條，以國家元首高度，在各院憲法權力分立原則受到戕害、憲法忠誠義務受衝擊下，召開院際協調，而且如果沒有立法院種下惡因，即以修法或立法方式戕害其他憲政機關的權責，不會走到院際協調。

吳思瑤表示，大家要對韓國瑜有信心，也不用過度保護韓國瑜，更不要以小人之心度君子之腹，各院院長都會展現智慧、有非常高的政治高度，也絕對能好好對話，為國家的困境匯聚共識、提出解方。

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針對外界質疑司法院長參與院際協調恐戕害司法獨立性，吳思瑤說，院際協調是針對院際權力分立原則有無受到戕害，不會針對司法個案，也不會影響司法公正與獨立，大家對五院之間以及總統高度要有信心。

至於藍營質疑刻意選在立法院擬處理選罷法覆議案的前一天進行院際協調，或是給韓國瑜穿小鞋，吳思瑤回應，這是非常錯置的說法也亂帶風向，如果大家看近日媒體報導就可得知，總統府秘書長潘孟安針對院際協調議題多次找韓國瑜討論，時間也尊重韓國瑜，絕對和選罷法覆議案沒有關係，也絕對不是針對特定議案進行院際協調。（編輯：蘇志宗）1140210