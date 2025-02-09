總統10日邀五院院長會商國政 盼以3大目標化解僵局

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（中央社記者葉素萍台北9日電）朝野爭議不斷，總統賴清德10日召集五院院長在總統府會商國政，將聚焦因應國內外政經局勢挑戰、增進院際協調與合作、凝聚朝野共識等3大目標，盼以具體行動回應朝野爭議，釋出善意化解政治僵局。

因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，賴總統10日下午3時，依據憲法第44條規定賦予之職權，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

知情人士表示，在朝野僵局、院際紛爭難解之際，賴總統行使憲法賦予之職權，召開五院國政會商，明確聚焦因應國內外政經局勢、增進院際協調合作、凝聚朝野共識以推動國政等3大目標，回應朝野爭議並釋出善意，盼以具體行動化解政治僵局。

總統府今天下午向媒體說明五院院長會商國政流程，賴總統將先致詞、贈禮並合影，之後舉行閉門會商。

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據了解，賴總統主持會議，將由副總統蕭美琴、秘書長潘孟安陪同。五院院長各帶一名幕僚出席，與會名單包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英，考試院長周弘憲、副院長許舒翔，監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

五院與會人員10日下午抵達總統府後，府方人員將引導至晴廳，由蕭副總統在晴廳接待，之後賴總統到晴廳致意，再一同由晴廳步行至總統府大禮堂。（編輯：林克倫）1140209