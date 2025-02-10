召集五院會商國政 賴總統：國和萬事興

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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統賴清德今天召集五院院長在總統府會商國政，賴總統致詞表示，國和萬事興，他很高興在闔家團圓的元宵節前夕，與五院共商國是，他感謝與會者以行動展現團結，爲憲政體制寫下歷史新頁；五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量。

朝野爭議不斷，總統賴清德今天下午召集五院在總統府會商國政；賴總統先致詞、贈禮並合影，之後舉行閉門會商。

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賴總統致詞表示，他召集五院會商國政，建立溝通平台，希望團結國家、化解紛爭；他比喻，五院像人的五根手指各有功能，靠得越緊，力量越大。

賴總統主持五院國政會商會議，副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安陪同。與會者包括行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞等人。（編輯：謝佳珍）1140210