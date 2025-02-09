加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民團發起大罷免 朱立倫望以和為貴

2025/2/9 17:42（2/9 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨主席朱立倫（前右）9日下午出席高雄市黨部新春團拜表示，國民黨以民為本、以蒼生為念，台灣要和不要鬥。中央社記者蔡孟妤攝 114年2月9日
國民黨主席朱立倫（前右）9日下午出席高雄市黨部新春團拜表示，國民黨以民為本、以蒼生為念，台灣要和不要鬥。中央社記者蔡孟妤攝 114年2月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市9日電）民團大罷免國民黨多名立委，國民黨主席朱立倫今天向總統賴清德喊話，大家以和為貴、要有智慧，倘若將國民黨所有立委罷免，「這不是民主、是獨裁」，將以戰止戰。

朱立倫今天下午到國民黨嘉義市黨部參加新春團拜，他與國民黨副主席、嘉義市長黃敏惠和立委林倩綺、許宇甄等人向黨員拜年。

朱立倫致詞時說，在立法院無論是人工智慧（AI）基本法、能源政策、長照、運動產業等與民生相關法案，國民黨都相當重視、努力為全民打拚，要做負責的政黨，但民進黨卻說這些都不是民生、是政治

google news透過 Google News追蹤中央社

朱立倫希望賴總統能夠以民、為蒼生為念，團結全台灣，用智慧化解衝突。他表示，如果真如民進黨所說，要將國民黨所有立委罷免，「這不是民主而是獨裁」，國民黨會以戰止戰，讓台灣更安定。

談及2026地方選舉，朱立倫說，最大的安排是所有的公職人員為地方服務，現階段首要工作是把市政做好，為嘉義打拼，才能贏得選民的心，提名是明年的事。（編輯：李淑華）1140209

#AI
#黃敏惠
#嘉義市
#賴清德
#民進黨
#立法院
#朱立倫
#國民黨
#許宇甄
#林倩綺
#罷免
#新春團拜
國民黨主席朱立倫（右5）9日到嘉義市黨部參加新春團拜，與黨副主席、嘉義市長黃敏惠（右4）等人向黨員拜年。中央社記者姜宜菁攝 114年2月9日
國民黨主席朱立倫（右5）9日到嘉義市黨部參加新春團拜，與黨副主席、嘉義市長黃敏惠（右4）等人向黨員拜年。中央社記者姜宜菁攝 114年2月9日
朱立倫
總統將邀五院院長會商 朱立倫：韓國瑜會表達盼和諧賴總統將邀五院院長會商 朱立倫：盼用智慧化解衝突
賴清德
總統10日邀五院院長會商國政 盼以3大目標化解僵局監察院業務費遭大砍 專家諮詢費只能先暫欠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：