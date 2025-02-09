民團發起大罷免 朱立倫望以和為貴

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（中央社記者姜宜菁嘉義市9日電）民團大罷免國民黨多名立委，國民黨主席朱立倫今天向總統賴清德喊話，大家以和為貴、要有智慧，倘若將國民黨所有立委罷免，「這不是民主、是獨裁」，將以戰止戰。

朱立倫今天下午到國民黨嘉義市黨部參加新春團拜，他與國民黨副主席、嘉義市長黃敏惠和立委林倩綺、許宇甄等人向黨員拜年。

朱立倫致詞時說，在立法院無論是人工智慧（AI）基本法、能源政策、長照、運動產業等與民生相關法案，國民黨都相當重視、努力為全民打拚，要做負責的政黨，但民進黨卻說這些都不是民生、是政治

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朱立倫希望賴總統能夠以民、為蒼生為念，團結全台灣，用智慧化解衝突。他表示，如果真如民進黨所說，要將國民黨所有立委罷免，「這不是民主而是獨裁」，國民黨會以戰止戰，讓台灣更安定。

談及2026地方選舉，朱立倫說，最大的安排是所有的公職人員為地方服務，現階段首要工作是把市政做好，為嘉義打拼，才能贏得選民的心，提名是明年的事。（編輯：李淑華）1140209