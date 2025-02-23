宴請民進黨立委提三大面向 賴總統：把川普新政衝擊當機遇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、溫貴香台北23日電）總統賴清德今天在官邸宴請民進黨立委，民進黨團幹事長吳思瑤轉述，賴總統談話提到國會新會期運作、川普新政以及對中國關係等三大面向，強調要把衝擊當作歷史的機遇，把台灣做大、做好。

身兼民進黨主席的總統賴清德中午在總統官邸宴請黨團成員聚餐，包括行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君等人也出席。

日前因疑涉詐助理費案，遭檢方諭令新台幣100萬元交保的民進黨立委林岱樺也到官邸出席總統舉辦的宴會，她還在臉書上秀出與民進黨立委的合照，照片中有總統賴清德與行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、民進黨立院黨團總召柯建銘，氣氛融洽，心情似乎不受案件影響。

吳思瑤會後受訪時表示，賴總統依慣例在立法院會期開始前與黨團成員餐敘、交流，今天別出心裁邀大家來官邸輕鬆自在BBQ；對於有國民黨人士質疑預算被大砍，怎麼還有經費烤肉，她強調，賴總統上任後3次與黨籍立委餐敘都是自掏腰包，沒用任何公帑，請勿做不正確的指涉。

吳思瑤指出，賴總統的談話包含三個面向，第一，針對新會期的國會運作，總統非常懇切地跟大家分享，在台灣最關鍵的時刻，民進黨每個從政人士都要一本初衷，要做為守護台灣主權、民主最堅定的力量。

吳思瑤說，賴總統引用美國前總統約翰甘迺迪的名言「不要問國家為你做了什麼，要問你為國家做了些什麼」，跟大家打氣、勉勵，在關鍵的時刻，要發揮更堅定的力量，守護台灣的民主、主權。

第二，是美國總統川普新政，總統請大家安心，整個國安團隊以及產業、財經政策都按部就班，做好最妥適因應。外界解讀川普新政或許是衝擊跟影響，但事實上台灣要當作是正向的機會，把衝擊當作歷史的機遇，把台灣做大、做好。

吳思瑤說，從前總統蔡英文執政8年到賴總統接任，台美關係有最暢通的溝通管道、最堅實的合作基礎，在互信理解狀況下，各方面政策的因應、理解都非常充分且全面，民眾可以放心。執政團隊做好一切準備，把衝擊當作機會，迎向新時代的新挑戰。

透過 Google News 追蹤中央社

吳思瑤指出，第三是對中國的關係，總統再次強調，關鍵時刻，中國對台灣併吞、侵略，各項威嚇手段不減反增，當然要有更堅定的信念來帶領國家跟人民，所以強大國防跟國安的力量，絕對是首要，其次要強化經濟的韌性，經濟不只要好、更要有韌性。

吳思瑤表示，強大的國防跟軍事的實力，搭配有韌性的經濟政策，還要提升跟民主同盟國家各方面合作。選對的人、走對的路，要領導國家在正確的道路上向前，面對新的一年，以及將開議的立法院，做足準備、全力以赴。（編輯：林淑媛）1140223

身兼民進黨主席的總統賴清德23日中午在總統官邸宴請黨團成員聚餐，黨團幹事長吳思瑤（圖）轉述，賴總統談話提到國會新會期運作、川普新政以及對中國關係等3大面向，強調要把衝擊當作歷史的機遇，把台灣做大、做好。中央社記者謝佳璋攝 114年2月23日

身兼民進黨主席的總統賴清德23日在總統官邸宴請黨籍立委聚餐烤肉，民進黨立委李坤城（中）出席。中央社記者謝佳璋攝 114年2月23日