朱立倫批賴總統司法當刀 陳亭妃相信政治不干預司法

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）國民黨主席朱立倫今天在台南表示，總統賴清德用司法當刀砍向不聽話的民進黨內人士，已有傳言「昨日林岱樺，明日陳亭妃」。陳亭妃對此表示，賴總統已說過政治不會干預司法。

國民黨台南市黨部今天在新營區黨部實踐堂舉辦新春團拜活動，朱立倫與身兼國民黨台南市黨部主委的立委謝龍介等人一起向到場民眾拜晚年。

朱立倫入場前接受媒體聯訪，被問到對近日民進黨立委林岱樺疑涉詐助理費案延燒有何看法，他說，賴總統手裡拿著兩把刀，左手是司法、右手是大罷免，司法的刀砍向在野黨不稀奇，連民進黨內不同派系也會砍。

朱立倫說，現在很多人都在說「昨日林岱樺、明日陳亭妃」，只要不聽話、不順從的都會成為司法打擊對象。

朱立倫表示，民眾認為最重要的議題是民生，現在全球面對AI戰、貿易戰，台灣卻在拚政治、拚大罷免，國民黨就是在拚民生，不論是財劃法讓地方有錢可以用，或是幫大家省錢砍預算、要求超收稅金還錢於民，這是全世界趨勢，民進黨卻都反對，到底誰在顧百姓，是很清楚的事。

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記者透過電話詢問民進黨立委陳亭妃對「昨天林岱樺、明日陳亭妃」的看法，陳亭妃說，沒想這麼多，而且賴總統已說過，政治不會干預司法，司法不會干預初選。

有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺，疑涉詐領助理費案遭搜索約談，21日經高雄地檢署檢察官複訊，依涉犯貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居、出境、出海。陳亭妃則有意投入下屆台南市長選舉，被外界視為民進黨內熱門人選之一。（編輯：李淑華）1140223