林岱樺涉貪交保首露面 首要不辜負市民託付及捍衛清白

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（中央社記者林巧璉、張已亷高雄22日電）民進黨立委林岱樺疑涉詐助理費案，遭雄檢諭令100萬元交保後，今天首度露面出席公開活動。她表示，目前最重要的是不辜負最高得票率的託付，以及捍衛自身清白。

林岱樺下午出席在前金區中央公園舉行的「日光海島生活節」開幕式，與高雄市長陳其邁、同黨立委許智傑、邱議瑩等人同框。

林岱樺稍早接受媒體詢問「是否會脫黨及參選到底」，她指出，行程一如往常，感謝市民一路來的祝福，以及對自己這24年來的肯定。目前最重要工作是捍衛自己的清白，也拜託市民們給她加油打氣。

林岱樺說，市民給她最高得票率的託付，當然要最認真打拚。過去24年如此，未來每一天也會勤跑、認真服務，才不會辜負高雄市民託付。

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至於高雄地檢署針對林岱樺胞弟林岱融等3人裁定交保部分提抗告、父親林三郎的基金會是否在運作等問題，林岱樺僅簡短回應，全案進入司法偵辦階段，這部分不回應。

有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺，疑涉詐領助理費案遭搜索約談，昨天經高雄地檢署檢察官複訊，依涉犯貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居、出境、出海。（編輯：孫承武）1140222