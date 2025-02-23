官邸烤肉 林岱樺發文顧好高雄、陳亭妃貼賴總統合照

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（中央社記者溫貴香、陳俊華台北23日電）總統賴清德今天在官邸舉行烤肉宴請民進黨籍立委，遭司法調查的立委林岱樺發文表示，共同守護台灣，並指大家彼此交流打氣，氣氛非常溫馨；立委陳亭妃貼文說，與傾聽民意的賴總統站在一起，捍衛人民的未來。

身兼民進黨主席的總統賴清德中午在官邸以烤肉形式宴請立院黨團成員，包括總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君等人出席。立委劉建國、陳素月、陳冠廷、楊曜、王定宇、蔡其昌等人，因另有行程不克參加。

王定宇表示，已向總統請假，因為同學要嫁女兒，邀請他一定要幫忙證婚，日期早已訂好，因此無法出席總統官邸烤肉宴。

餐會結束後，林岱樺於臉書貼出在官邸與黨籍立委們的合照發文表示，共同守護台灣這個大家庭，顧好立委、顧好高雄、顧好台灣。

林岱樺接受中央社記者訪問時說，賴總統逐一與出席立委打招呼，致詞時談到國家目前處境，包括中國對台灣的嚴重威脅、川普新政對台灣的契機，並勉勵大家團結守護國家與台灣的民主。

林岱樺說，潘孟安也與每位立委互動熱絡，民進黨團就是一個大家庭，大家彼此交流打氣，就是一個非常溫馨的氣氛。

因感冒抱病從台南北上的陳亭妃，第一時間也在臉書貼出與賴總統的合照表示，「衝」就是她的個性，今天從台南到官邸，與傾聽民意的賴總統站在一起，捍衛人民的未來。

立委林俊憲也在臉書貼出與賴總統的合照指出，今天的官邸聚會除了敘舊，也談到立法院狀況以及未來應對策略，民進黨只有一個共同最高目標，一起守護好台灣這片土地，其他的都是其次。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤會後除轉述賴總統談話外，對於媒體詢問是否有提到罷免議題，吳思瑤說，今天餐會非常自在輕鬆，沒有人主動提到罷免，總統跟大家談話時也未提到罷免議題，反而是非常嚴肅地看待立院新會期，比較多是討論國會運作。

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被問到烤肉氣氛是否因有立委遭司法調查而受影響，吳思瑤指出，沒有觸及任何司法個案，總統與立委們也不會談論任何司法個案，都是幫51戰隊打氣；面對新會期，在野黨雖拋出「民生優先」，但以過去「棄民生、就政爭」等經驗看，民進黨團不能輕敵。

吳思瑤強調，民進黨團對各方面的法案與預算都會做好準備，才能夠給民眾提供最精確的政策論述，以及最符合台灣發展的政策面向。（編輯：林克倫）1140223