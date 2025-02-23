川普祭對等關稅 阿根廷總統米雷伊大力讚揚

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）今天在美國保守派會議期間會見美國總統川普，他對川普提出讓貿易夥伴感到震驚的對等關稅計畫表示讚賞。

法新社報導，在華盛頓附近舉行的年度保守政治行動會議（CPAC）上，崇尚極端自由主義的米雷伊經常附和川普立場，並攻擊他稱的「具上帝情結的政治階層」。

川普矢言從4月2日起實施對等關稅，也就是對進口美國的商品徵收與他國對美國商品相同的關稅。米雷伊視川普為意識形態盟友。

米雷伊表示，他希望讓阿根廷「成為世界上第一個加入川普政府在貿易事務上要求的互惠協議的國家」。

川普也威脅對鋼鐵和鋁進口徵收25%關稅。阿根廷是受影響最嚴重的拉丁美洲國家之一。

白宮表示，米雷伊和川普在會晤期間討論米雷伊的「開創性經濟改革」，以及兩國之間加強合作的問題。白宮還說，川普邀請米雷伊「未來幾個月」訪問華盛頓。

米雷伊在與國際貨幣基金 (IMF) 的談判中需要美國支持，本週稍早他已與國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）會面。

米雷伊在主要使用西班牙語的演講中表示，美國和阿根廷需要實現「第2次獨立」。他說，第一次獨立是擺脫歐洲殖民者，而「第2次獨立將使我們擺脫國家暴政」。

米雷伊重申川普一連串立場，支持解散援助機構美國國際開發總署（USAID），同時呼應美國副總統范斯（JD Vance）論調，嚴厲譴責歐洲國家逮捕「在社群網站上表達意見」的人。

億萬富翁馬斯克（Elon Musk）受川普委託進行大規模預算削減，米雷伊也為他的「好友」馬斯克辯護。

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米雷伊20日還贈送馬斯克一把電鋸。這名特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）的老闆在保守政治行動會議舞台自豪地展示這把禮物。

米雷伊表示，他的政府將「用電鋸」來削減那些被認為是「多餘、過剩、不必要或有直接有害」的國家計畫。 （譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140223