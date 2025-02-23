川普新政挑戰 林佳龍：民主國家團結建立非紅供應鏈

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（中央社記者楊堯茹台北23日電）川普新政與中國問題帶來挑戰，外交部長林佳龍22日於論壇促民主國家在安全、經濟、科技等領域合作應對，並強調，台灣應運用優勢產在布局全球，打造非紅供應鏈。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部長林佳龍22日上午應邀出席「國際扶輪3482地區」舉行的「扶輪120週年和平論壇」，並以「川普2.0與台灣外交政策」為題發表專題演講。

林佳龍表示，美國總統川普（Donald Trump）政府的政策延續性，以及面臨中國對國際局勢的挑戰，全球民主國家在安全、經濟及數位科技等領域上的合作及應對作為。

林佳龍說，目前台灣的外交政策是以「總合外交」為核心，對接美國並連結世界。在總統賴清德的「價值外交」主張下，與理念相近國家建立民主價值供應鏈。

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林佳龍指出，政府以「同盟外交」進行雙邊與多邊合作，深化印太地區第一島鏈的和平與安全；「經貿外交」則透過新國際雁行聯合艦隊模式，運用優勢產業布局全球，打造非紅供應鏈，實現經濟日不落國的榮邦願景。

外交部表示，國際扶輪是全球重要NGO，旨在增進國際間之瞭解、親善與和平。外交部鼓勵公私協力，發揮人人都是外交官的精神，攜手一起拚「Chip in with Taiwan」，開拓台灣新世界，世界新台灣。（編輯：蘇志宗）1140223