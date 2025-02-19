川普長子：美國軍事力量應聚焦中國 避免戰爭

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）表示，美國應該準備因應來自中國的任何軍事挑戰，同時也對與中國進行對話保持開放態度。

彭博（Bloomberg News）報導，小唐納今天在保守派政治新聞網站「人事」（Human Events）發表的評論中做出上述言論，並在這篇文章中闡述他的論點，支持提名對中國態度強硬的柯伯吉（Elbridge Colby）出任負責政策的國防部次長。

小唐納表示，柯伯吉認為「我們必須將軍事重點」放在中國，「但同時，他支持我父親對於與習近平談判的開放態度，並避免無謂地挑釁中國」。

他還說：「考慮到與中國達成權力平衡又能避免戰爭，這是對美國人民最有利的，因此這完全合情合理。」

這番言論透露川普政府計劃如何與中國打交道。小唐納雖然沒有在政府中擔任正式職位，但在他父親的政治圈中扮演重要角色。

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在川普的首任總統任期內，美中爆發貿易戰，而在第2任期中，川普對中國加徵關稅，並表示這些關稅是為了追究中國未能遏制芬太尼及其先驅化學品出口的責任。

中國則對此進行報復，針對少數美國公司並對部分美國商品徵收關稅。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140219