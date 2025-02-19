柯伯吉任五角大廈第三號人物有雜音 MAGA圈力挺

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓18日專電）川普欽點為國防部第三號人物的柯伯吉，正引爆共和黨外交路線之爭。雖然有議員對柯伯吉的觀點有疑慮，但川普長子發文力保他，副總統范斯及馬斯克也挺，應能順利入閣。柯伯吉曾指台灣軍費低，建議增至GDP5%。

美國政治媒體「酒杯新聞」（Punchbowl）今天報導，范斯（JD Vance）及國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週在歐洲挑戰共和黨幾十年來在國家安全問題上的正統觀點，完全體現共和黨內部的外交政策分歧。

共和黨鷹派正打算利用柯伯吉（Elbridge Colby）出任負責政策的國防部次長人事案進行反擊。「酒杯新聞」形容，柯伯吉提名聽證過程將成為圍繞共和黨外交政策走向的「代理人戰爭」。

共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）及參議院軍事委員會的其他共和黨國防鷹派人士私下表示，希望調查柯伯吉的記錄及過去的著作，包括他「伊朗即使擁核，也能被遏制」的觀點。

柯頓及其他共和黨鷹派顯然不同意讓伊朗擁核的想法，認為美國的政策應該是透過所有必要手段杜絕伊朗取得核武的可能性。此外，柯伯吉對伊朗的立場也讓猶太組織不安。

美國「國會山莊報」（The Hill）昨天報導，美國主要猶太組織（Major American Jewish Organizations）主席會議致函民主黨籍軍委會主席利德（Jack Reed）表達這方面的疑慮，要求參議員們「拷問」柯伯吉對減少在中東的軍事介入的觀點。

不過，柯伯吉的盟友含不少「讓美國再次偉大」（MAGA）圈的有力人士，包括川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）及范斯。在其他具爭議性提名人獲參議院通過的過程中，這兩個人的角色舉足輕重。范斯出手遊說，更是次次成功。

柯伯吉究竟何方人物？他在川普第一任期擔任國防部副助理部長。他的祖父柯比（William Colby）則在前總統尼克森（Richard M. Nixon）和福特（Gerald Ford）任內掌中央情報局（CIA）。

「酒杯新聞」指出，柯伯吉長期以來一直被視為共和黨外交政策圈裡的異類，強烈批評美國在伊拉克及阿富汗的戰爭。

范斯和「美國優先」陣營同意柯伯吉的觀點，認為美國支持烏克蘭對抗俄羅斯，及強化介入中東事務，將削弱對中國的嚇阻，但這可能會被共和黨參院大老麥康奈（Mitch McConnell）針對。

在本屆國會中掌國防撥款權力的麥康奈認為，印太、歐洲及中東密切相關，抨擊「美國應該專心抗中，而從歐洲或中東撤軍」的想法。

對台立場方面，柯伯吉曾投書「台北時報」（Taipei Times）指出，台灣在大幅強化國防的部分高度缺乏緊迫感。鑑於兩岸軍力差距懸殊，台灣的國防支出至少應達GDP的5%。「事實上，如果台灣的安全與自主權危在旦夕，何不花費10%？」

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總統賴清德14日宣布將優先推動特別預算，讓國防預算達到國內生產毛額（GDP）3%以上目標後，中央社寫信詢問柯伯吉的看法，尚未收到回覆。

「酒杯新聞」報導，柯伯吉的財務及道德文書作業完成後，參議院軍委會將安排人事聽證會時間。（編輯：田瑞華）1140219