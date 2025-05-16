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校園手機政策 學生團體籲管「上課期間」就好

2025/5/16 12:09
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（中央社記者陳至中台北16日電）校園手機使用原則將於近日公布，教育部長鄭英耀透露將以「集中管理」為原則，但尊重各校自訂管理方式。學生團體EdYouth今天呼籲，應管「上課期間」而非「在校期間」。

鄭英耀14日接受媒體聯訪表示，「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」預計下週前正式公告，9月新學期開學時全面實施。原則上是進到校園後「集中管理」，至於要用怎樣的方式，是每間教室有收藏地點，還是學校設置統一的「養機場」，則會尊重各校。

EdYouth今天發布新聞稿，呼籲維持當初座談會草案定義的「上課期間」，而不是「在校期間」，保留空間讓各校邀集學生、教師及家長共同討論，訂定因地制宜的方式。一味地全面管制無法促進資訊素養，對於學習動機較弱的學生也難以奏效，分心仍可能以其他方式表現。

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EdYouth理事長蔡其曄接受中央社電訪表示，如果規定「在校期間」，等於把所有時間都一次綁死，中央訂出的原則應保有一定彈性。現在有些學校是在各班級設置「養機場」或「手機袋」，也有學校要求統一將手機保管箱送到學務處。

蔡其曄說，學校制定規則前應完善溝通程序，學生代表應比照討論服儀時的規定，至少要占1/3，且每3年至少檢討1次，才能維護表達意見的權益。另外，管理人員權責歸屬、申訴與救濟管道等，也都要有完善的配套。（編輯：管中維）1140516

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