王品2023每股賺16.79元 股利配14.94元史上最高

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（中央社記者江明晏台北7日電）受惠疫後餐飲內需爆發，王品集團2023年合併營收新台幣223.2億元，稅後淨利13.8億元，每股盈餘（EPS）16.79元，較2022年大增近3倍，董事會並決議每股發放現金股利14.94元，營收、獲利、股利均創掛牌新高。

王品集團今天召開董事會，會中通過2023年度財報，全年合併營收223.2億元，連續3年創歷史新高，年增21.81%，歸屬母公司稅後淨利13.8億元，EPS 16.79元，較2022年大增近3倍，改寫集團獲利新高。

王品說明，去年台灣事業群全年營收172.8億元，同樣刷新歷史紀錄，年增25.8%。大陸事業群全年營收50.4億元，年增9.87%。

王品集團董事會並決議，每股發放現金股利14.94元，配發率為88.98%，為掛牌以來股利最高的一年；以今天收盤價236.5元計算，殖利率約6.32%。

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回顧2023年，王品表示，擺脫疫情的陰霾，持續開出新品牌與新店，每月營收連創同期新高，首季受惠於「最長春節」連假，誕生19間千萬大店，第2季、第3季也接連繳出同期新高，第4季在國慶連假、耶誕跨年聚餐旺季帶動下，台灣事業群單季營收44.1億元，兩岸合併營收達55.1億元，年增9.79%，歸屬母公司稅後淨利2.7億元，年增28.57%，營收、獲利同創「最強第4季」。

展望2024年，王品集團延續多品牌展店策略，首季新開6家門市，並對既有品牌「汰弱留強」，提升營運效率，王品集團看好餐飲內需市場，隨著台灣景氣趨勢逐步回溫，樂觀期待2024年業績表現。（編輯：楊蘭軒）1130307