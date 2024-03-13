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辣椒粉驗出蘇丹紅
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談蘇丹紅風暴 義美高志明：政府應執行源頭禁絕

2024/3/13 11:07
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（中央社記者何秀玲台北13日電）全台陷蘇丹紅辣椒粉風暴，義美總經理高志明呼籲政府，應嚴格執行「源頭禁絕」，但不贊同大量且不斷擴大範圍檢驗，因數噸或數十噸原料或產品，抽樣僅幾10公克，檢驗合格並不代表所有同批原料或產品保證全部合格。

對於蘇丹紅辣椒粉風暴，高志明在臉書發表看法指出，究其原因是台灣生產辣椒量，不足以供應和滿足全年度所需。中國新鮮辣椒價格僅有台灣的1/4至1/5，而辣椒烘乾後的顏色呈暗紅色，不符菜餚色香味首重的「色」，就有人蓄意違反法令，加入「蘇丹紅」維持色澤。

他譴責此種添加蘇丹紅的行徑，應予以嚴厲懲處，也呼籲政府相關單位，應儘速徹底解決問題，禁絕惡意源頭，落實真正有效規範；但他不贊同大量不斷擴大範圍檢驗，因檢驗合格不代表所有同批原料或產品能保證全部合格。

另外，檢驗也會用到很多化學品及有毒物質，還會產生有毒廢棄物，這也被一般人所忽略。

高志明指出，若政府官員、銷售通路、餐廳不斷要求上游業者提供「無蘇丹紅」檢驗證明，可能會釀成10多年前，超市貼滿產品「無塑化劑」證明，是一樣的無效用景況。

此外，純白胡椒粉、黑胡椒粉含蘇丹紅的恐慌，他認為，應是磨粉時，磨粉機械設備或容器「交叉污染」所致，除非是灑油炸微辣食物用的「辣白胡椒粉」、「辣黑胡椒粉」，才可能已被上游故意添加蘇丹紅的辣椒粉所害。（編輯：張良知）1130313

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