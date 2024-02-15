公教個人專戶制退撫儲金 114年起開辦自主投資4組合

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（中央社記者陳俊華台北15日電）銓敘部今天說，退撫儲金從民國112年7月起運作，基金管理局規劃114年開辦自主投資，提供保守型、穩健型、積極型及人生週期型等4種投資標的組合，並將辦理教育宣導，協助熟悉投資平台功能。

民國112年7月1日起，初任公教人員個人專戶制退撫制度採行「確定提撥制」，並設立公教人員個人退休金專戶；公教人員退撫儲金的收支、管理及運用等業務，由銓敘部與教育部分別委任與委託公務人員退休撫卹基金管理局辦理。

銓敘部透過新聞稿表示，考試院會今天以「公教人員個人專戶制退撫儲金截至112年12月底止之財務運用情形」為題，進行業務報告。

銓敘部報告指出，公教人員個人專戶制退撫儲金（簡稱退撫儲金）從112年7月1日起正式運作，截至112年12月底止，參加儲金總人數為8231人，儲金規模為新台幣4.2億元。

銓敘部說，由於退撫儲金開辦初期個人專戶累積金額較小，依法將先由公務人員退休撫卹基金管理局統一管理運用，參考國內其他退休基金開辦經驗、考量統一運用期資產規模，以及保證收益的要求等因素，採相對審慎穩健方式運用退撫儲金。

銓敘部表示，基金管理局已規劃114年1月1日開辦自主投資，在自主投資平台提供保守型、穩健型、積極型及人生週期型等4種投資標的組合，公教人員應按評估後的個人風險屬性，選定投資標的組合。

銓敘部說，未選定者將以基金管理局訂定的「人生週期型」投資標的組合為運用選擇，期盼透過穩健成長的預設投資策略，增進公教人員退休後的適足所得。

銓敘部表示，為達成公教人員自主投資，基金管理局113年將持續與信託銀行合作，完成規劃建置自主投資平台，並與投資顧問公司研擬自主投資的資產配置策略及標的篩選機制；同時將邀信託銀行與投資顧問公司辦理教育宣導，協助公教人員熟悉自主投資平台功能及具備理財投資基本觀念。

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考試院長黃榮村說，在秉持強化個人退休金財務自主性，以及兼顧退休所得適足保障原則下，為112年7月1日以後初任公務人員及公立學校教職員設立個人退休金專戶，基金管理局應完善自主投資平台及退休金自主管理機制等相關配套措施。

黃榮村表示，基金管理局也要嚴格把關受委託的相關機構及投資標的組合商品，落實資訊透明公開，以利參加人員自主投資選擇，提高個人專戶累積孳息，保障退撫權益。（編輯：林克倫）1130215