花蓮地震13死6失聯 晶英酒店西寶國小7日估撤離305人

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（中央社記者劉建邦台北6日電）中央災害應變中心今晚表示，花蓮地震造成6失聯13死、344人留置，其中天祥晶英酒店將僅剩部分員工留守，其餘員工、旅客及西寶國小師生7日將撤離，預定可撤離305人。

中央災害應變中心晚上9時召開花蓮地震第12次工作會報，經統計6人失聯，包含砂卡礑步道游姓男子的妻子及2名小孩、中和礦場1人、新加坡籍持澳洲護照的夫妻；另有13人死亡、344人留置、1147人受傷。

中央災害應變中心表示，今天上午起分批載送或放行留置山區的民眾離開，截至晚上為止，尚有344人留置，預定7日搭乘接駁車或自行駕車離開共305人。

中央災害應變中心指出，原留置在天祥活動中心、天祥郵局、天祥天主堂、台電天祥站、西寶國小的民眾都已護送下山，西寶國小附近居民共20人也在下午返家，僅剩天祥晶英酒店旅客、員工及西寶國小師生待撤離。

中央災害應變中心表示，現有留置民眾7日上午將搭乘接駁車或自行駕車離開，包含晶英酒店旅客及員工；至於西寶國小的44名學生及15名老師，將至晶英酒店再搭接駁車下山；另外，天祥晶英酒店、天祥天主堂、台電天祥站、活動中心仍有人員留守。

中央災害應變中心指出，公路總局將安排15輛中型接駁巴士，預計7日接駁留置在晶英酒店的旅客及員工前往台中。

中央災害應變中心表示，預定7日上午由公路單位巡查排除零星坍方及落石後，將開放3時段從天祥往東（太魯閣）方向通行，分別為上午10時、下午1時及下午3時放行；下午5時，會開放天祥地區民眾自用車輛從太魯閣閣口往天祥運補民生必需物資；夜間，進行封閉管制。

至於死亡人數，分別為1名刷坡工程人員在台8線183K（公里）處遭落石砸中；54歲張姓駕駛在台8線181.5K處遭落石砸中；花蓮縣得卡倫步道3名登山客遭落石砸中；欣欣和仁礦區、大清水休憩區（台9線161.3K處）、台9線160.7K處各有1男子遭落石砸中或掩埋；花蓮天王星大樓傾倒造成33歲康姓女住戶身亡；花蓮縣小錐麓步道65歲連姓男子遭落石砸死、掩埋。

另外，先前在砂卡礑步道附近失聯的游姓男子一家5口及胡姓女子，特搜隊尋獲游男及其11歲大女兒遺體所在地點，並找到21歲胡姓女子遺體，3人罹難。地震已釀13人死亡。（編輯：戴光育）1130406