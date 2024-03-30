台智光案 柯文哲：請蔣市府示範如何解約

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（中央社記者郭建伸台北30日電）台智光案延燒，外界質疑民眾黨主席、前台北市長柯文哲為何沒有解約。柯文哲今天反駁，為處理台智光合約，他開過多少會議，「請蔣市府把合約解除掉，你做一遍給我們看，看過程要面對多少問題」。

柯文哲今天出席民眾黨舉辦感恩小草回顧暨木可新品發表會，不僅時間擇定上午7時30分開始，還推出7時30分開會系列商品。

柯文哲長期倡議上午7時30分開會文化，他致詞時表示，上午7時30分上班有很多好處，例如在市府裡早上開跨局處會議比下午容易，且早30分鐘出門，上班路途較不容易遇到車流，可減少許多通勤耗損時間。

新品發表會結束後，柯文哲接受媒體聯訪。媒體詢問，未來是否有可能全台都有類似的小草回顧展或支持者據點。

柯文哲表示，創新是一種文化，是否擴點目前還在思考，若相比國民黨、民進黨的資源，民眾黨一定比不上，但創新是弱勢者的義務，創新是唯一可突破的機會。

媒體也詢問，選舉的政黨補助款已發下來，現在又推出商品，支持者「小草」是否淪為「搖錢草」。

柯文哲表示，若有人穿著民眾黨的衣服在街上走，是比較省錢的廣告，但不論執政或選舉，他認為都是改變社會文化的政治運動，他也希望每天上午7時30分上班，能變成年輕人的工作文化。

面對台智光爭議，外界近來質疑柯文哲為何擔任市長沒解約。對此，柯文哲反駁，他擔任台北市長時，為處理台智光合約，開過多少會議，但如今已經爆發弊案，「請蔣市府把合約解除掉，你做一遍給我們看，看過程要面對多少問題」。

柯文哲表示，閩南俗諺說「偷吃也要擦嘴」，當時他很大動作抨擊此事，但其他人肆無忌憚，如今當小偷的人還大搖大擺走在路上，也不怕別人議論，這實在是國家的悲哀。

此外，國防部長邱國正在國安局任職的兒子遭爆料疑涉嫌性交易，更宣稱有性私密影像，邱國正昨天雖請辭但獲慰留。媒體詢問如何看待此事，是否涉及內鬥。

柯文哲表示，希望台灣能成為成熟的國家，該怎麼做就怎麼做，每天搞這些國家就要被搞垮了。（編輯：蘇龍麒）1130330