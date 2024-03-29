邱國正請辭獲總統慰留 綠委：充分支持與信任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北29日電）媒體報導，國防部長邱國正在國安局任職的兒子，遭爆料疑涉嫌性交易，更宣稱有性私密影像。民進黨立委、立法院外交及國防委員會召委王定宇今天透過影片指出邱國正嫉惡如仇、自律甚嚴、紀律嚴明，不論此事件是否為真，都不會影響其公務，他也願意給予充分支持與信任。

網路媒體「壹傳媒」28日報導指出，邱國正在國安局任職的兒子遭爆料疑似涉嫌性交易，更宣稱有性私密影像，但報導並未刊出相關影像。

總統府發言人林聿禪今天說，邱國正於28日晚間確實因家人所涉事宜為團隊帶來困擾，向總統蔡英文及團隊致歉並口頭請辭，但已獲蔡總統慰留。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，說明國會改革方案。媒體提問階段，有媒體詢問邱國正兒子的影片外流，是否擔心是黨內有人故意外流。民進黨團總召柯建銘說，無稽之談。

民進黨團幹事長吳思瑤提到，她不知道外流什麼也不予置評，但如果是跟國家安全有關，當然不應該外流，不過看起來外流的不是與國安相關的事情。

此外，民進黨立委、立法院外交及國防委員會召委王定宇透過影片指出，邱國正很多的老部屬都了解其個性，邱國正是嫉惡如仇、自律甚嚴、紀律嚴明的人，對於錯誤的事情，不管是學弟、同袍、親人，邱國正都六親不認。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王定宇說，這幾天邱國正兒子被影射的事件都還在調查中，但就他對邱國正的了解，不論此事件是否為真，都不會影響其公務，他也願意給予充分支持與信任。

王定宇表示，現在正值漢光演習電腦兵推跟接下來要進行實兵驗證階段，也是新任總統即將交接的重要關鍵，基於軍人的職責、國家的穩定，相信邱國正會堅守崗位，把國家安全顧好、守護好。此外，邱國正是盡忠職守的典型軍人，給其最大支持、讓邱國正把工作做好，這才是國家之福。（編輯：林興盟）1130329