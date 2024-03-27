馬辦稱台灣不是國家 綠委：為何總是附和中共

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（中央社記者葉素萍台北27日電）前總統馬英九辦公室今天說，「台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分。」民進黨中常委、立委王定宇今天批評，這是「養老鼠咬布袋」，他質疑馬英九「為什麼老是附和中國共產黨？」

行政院長陳建仁表示，若有機會，希望前總統馬英九能在中國國家主席習近平面前，主張台灣是主權獨立的國家、捍衛自由民主。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說，陳建仁的言論是台獨主張，違反中華民國憲法。台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分。

王定宇今天在民進黨中常會後受訪表示，這就叫「養老鼠咬布袋」，馬辦也好、馬英九也好，所有經費來自台灣納稅人的供養，為什麼老是附和中國共產黨反台獨，到底是反維持現狀還是反中華民國，還是只反台灣，都可以說清楚，為什麼還要強調台灣不是國家、台灣屬於中國的一部分。

王定宇說，當歐美公開說聯合國2758號決議文只處理中國代表權、沒有處理台灣代表權，當全世界主流自由民主國家支持台灣時，一個當過台灣民選總統的人、領了台灣將近1億元經費的辦公室，「為什麼要在此時公開對外說台灣屬於中國的一部分？一定要這樣講，中共才會高興、習近平才會在北京見你嗎？」

王定宇指出，馬英九此行要去中國尋根或做任何事，都尊重其政治主張，但能不能有點國際觀，當南海因為中共窮兵黷武，美、日、菲結合全球民主力量，指責中華人民共和國在南海灰色地帶衝突違反國際規範之際，中國國民黨主席和立法院國民黨團要求總統蔡英文登太平島，不去還自己組團，馬英九還要前往中國，呈現出台灣跟中國可能成為自由民主世界唯二譴責的對象，「這對台灣2300萬人民來說是好事嗎？」

他批評，當馬辦說出「台灣不是一個國家、不會宣揚這個主權、台灣屬於中國一部分」，台灣人心裡話應該是「養老鼠咬布袋」。

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民進黨立委林俊憲則在臉書發文指出，去年選前馬英九接受外媒訪問，光是「兩岸關係必須相信習近平」這句話，就把國民黨嚇得要命，連選前之夜都不敢邀馬英九，現在選舉結束了，馬英九幾乎是跪著求見習近平，國民黨又如何回應，還是沒有選舉也不需要演了。

林俊憲說，馬英九如果只是一介平民，他愛怎麼講沒人會在意。但花新台幣數千萬元供養他退休生活的，不是那14億人，而是這2300萬人，連老闆是誰都搞不清楚，那也別想申請延長卸任元首禮遇了，交給對面的人就好，「我們不要花這個冤枉錢」。（編輯：翟思嘉）1130327