立院國防委員會考察坑子口訓場 期許整建儘速完成

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（中央社記者吳書緯台北25日電）立法院外交及國防委員會今天前往新竹，考察陸軍坑子口訓練場整建規劃情形；民進黨召委王定宇表示，為強化自我防衛實力，除新式裝備建案能如期完成外，訓練場地的整建規劃亦須滿足訓練需求，在最短時間內達成新式裝備訓練目標。

台灣對美採購M1A2T新型戰車，今年預計有38輛交裝抵台，陸軍在新竹縣新豐鄉坑子口整建符合M1A2T使用的訓練場，自民國110年至115年編列相關預算，執行「擴建第一、二射擊台、新建機槍射擊陣地、周邊RC道路、固定及活動靶台」等工程。

軍事新聞通訊社下午報導，王定宇上午由國防部常務次長楊基榮中將陪同，考察坑子口訓練場。行程中首先聽取簡報，瞭解各項設施預算需求及預期完工年分，並與陸軍參謀長陳建義中將、陸軍裝甲兵訓練指揮部幹部及教官等人研討各項戰術、射擊課目訓練需求，期能妥慎運用珍貴公帑完成整建規劃，同時在最短時間內達成新式裝備訓練目標。

根據國防部近期送至立法院的報告指出，陸軍「長安營區訓場整建工程」及「坑子口訓場整建工程」統包工程招標，分別於去年7月19日、8月24日決標，決標後由統包廠商辦理水保計畫及細部設計作業，分別訂於今年1月1日（長安營區）及7月1日（坑子口訓場）開工。

為因應戰車訓場整建訓練配套，國防部在報告內提到，訓場為保持訓練不間斷，工期全程採「分區、分段、分時」方式實施整建，新式戰車接裝訓練規劃在「專長訓練階段」，均可運用長安營區現有場地及設施，調節施訓。

報告指出，「組合訓練階段」於訓場整建期間，調整至北測中心施訓，「戰車駕駛訓練」則是結合長安營區現有場地，實施戰車基本駕駛、高級駕駛、戰鬥駕駛等3類課程。

國防部表示，坑子口實彈射擊訓練在班隊射擊流路，採「統一集中」原則排定，工期全程保持一個射擊台及一個目標區可供射擊訓練使用，部分射擊課目距離不足，則採縮射靶執行。（編輯：林克倫）1130325