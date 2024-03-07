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邱國正：美軍人員來台協訓頻次增加 但沒進駐部隊

2024/3/7 11:54（3/7 12:57 更新）
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國防部長邱國正7日在立法院外交及國防委員會報告。中央社記者郭日曉攝 113年3月7日
國防部長邱國正7日在立法院外交及國防委員會報告。中央社記者郭日曉攝 113年3月7日
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（中央社記者吳書緯台北7日電）國防部長邱國正今天在立法院指出，美軍人員來台協訓頻次增加，甚至未來有些1年役期義務役男也會遇上，接受美軍協訓；但沒有美軍部隊進駐。

立法院外交及國防委員會今天邀請邱國正報告業務概況，並備質詢；民進黨立委王定宇質詢引用媒體報導指出，陸軍機步333旅、裝甲542旅的各1個聯兵營赴美訓練，詢問邱國正是否有掌握訓練情況。

邱國正表示，這都是台美雙方情報、訓練交流的一環，王定宇掌握以及媒體披露的內容，「大概都是實況」。陸軍司令部參謀長陳建義中將指出，這些都是按照計畫實施，但詳情不便公開。

至於國軍未來是否會有更多單位赴美參加演訓的機會，邱國正指出，國軍逐年依據狀況儘可能強化演訓，派出人員是否增加、或提升單位層級，這些都在討論範圍裡。

王定宇並質詢，國軍經常發生赴美受訓官兵，回國以後水土不服的情況，邱國正對此表示，他自己也出國受訓過，也知道心態，他不斷對出國受訓官兵強調，「不管國外再好、再強大，不要忘了你的腳站在哪裡」，這對大家都適用；人員出國受訓回來，可以派往其他單位擔任師資，或是留在原單位維持戰力，他都樂見。

有關美軍目前在台灣協訓情況、數量是否增加，以及1年役期的義務役是否也會接受美軍協訓，邱國正表示，美軍來台協訓「人數沒有增減問題，但是來的頻次會比較增加」，美軍沒有進駐部隊，但美軍來台協訓、傳授經驗，對國軍一定有幫助；同時，有些1年義務役役男服役單位會遇到美軍協訓課程。（編輯：郭無患）1130307

#王定宇
#邱國正
#美軍
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