邱國正：國防投資考量敵情、國力 不與中共軍備競爭

（中央社記者吳書緯台北7日電）根據中國人大會議5日提交的預算草案，中國國防預算今年將增長7.2%。國防部長邱國正今天指出，中共軍費持續增加，但軍備投資要考量敵情、國力，國軍原則是絕對不做軍備競爭。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告業務概況，並備質詢；邱國正會前回答媒體相關提問時表示，中共軍費的確上升很多，不管百分比或是跟往年比較，都持續增加，但中共軍隊人員維持費、作業維持費多，也是必然的。

邱國正說，就中華民國來說，任何軍備投資一定要考量敵情、財力、國力等多方面因素，國軍重要原則是絕對不去做軍備競爭，也沒有這個必要，因為敵大我小、敵強我弱，這是不爭的事實，僅從人員數量、武器、裝備就看得出來，但國軍在訓練等各方面強化自己。

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至於採購軍備延宕的問題，邱國正表示，和國外採購有其困難度，所以才有「10年建軍構想」，但10年還不夠，所以要提前規劃；至於軍備交付的情況，邱國正說，「講真話，還蠻順利的」，看到相關武器軍備交付台灣的時間，可能是民國115、116年才獲得，大家覺得那麼慢，但也是經過長久努力，目前為止都一切按照進度。

有關國防部副部長徐衍璞被目擊在新加坡航展與國外軍火商互動，是否在討論採購軍備交付延宕的問題，邱國正說，國軍定期派員參與新加坡航展，「碰到哪些人也是必然會有的」，但沒有談到要向誰購買軍備，不過，會與軍工廠商洽談盡快交付已購買的軍備，但這是附帶目的，參加航空展主要在參與各項活動的機會。（編輯：郭無患）1130307