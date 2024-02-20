漢翔、軍方及廠商赴新加坡航展 爭取訂單提升能見度

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（中央社記者游凱翔台北20日電）新加坡航展盛大舉行，為爭取國際能見度，民間單位台灣國防產業協會組團前往，由漢翔公司董事長胡開宏帶隊，廠商包括漢翔、長榮航太、創未來、科力航太等；官方部分，由國防部副部長徐衍璞率隊。

航空界三大航展（法國巴黎航展、英國法恩堡航展、新加坡航展）之一的新加坡航展20日至25日舉行，數十國百家廠商出席這場盛會。

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相關人士告訴中央社記者，新加坡航展為世界級航展，今年的規模也是疫情後之最，為爭取國際能見度及訂單，台灣國防產業協會此次組團業務洽談，由漢翔公司董事長胡開宏帶隊，參與廠商包括長榮航太、創未來、科力航太、漢翔等多家公司，盼產官分進合擊。

另外，國軍於上一屆新加坡航展派遣一名空軍上校軍官與會，知情人士提到，此次由國防部副部長徐衍璞帶隊。國防部對此表示，國防部配合政府政策，執行涉外軍事交流，對活動細節沒有說明。（編輯：林興盟）1130220