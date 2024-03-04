立委考察海虎潛艦 肯定官兵應對中共灰色侵擾

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（中央社記者游凱翔台北4日電）軍聞社報導，立法院外交及國防委員會今天考察艦指部、海虎潛艦，召委王定宇說明，官兵長期應對中共戰備警巡和灰色地帶襲擾、壓力繁重，實地了解戰備執行概況與需求，亦關心海虎失聯官兵救援狀況。

軍事新聞通訊社下午報導，立法院外交及國防委員會上午由召委王定宇率隊，包含洪申翰、陳冠廷、徐巧芯及林憶君等立委一行，在國防部常務次長楊基榮中將陪同下，先後前往海軍艦指部、海虎軍艦考察，聽取任務簡報，了解近期戰備偵巡執行概況外，並頒贈加菜金慰勉官兵的戰備辛勞。

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王定宇指出，海軍官兵長期應對中共戰備警巡和灰色地帶襲擾等任務，工作壓力繁重，今天除了在新會期率新任委員們了解海軍戰備執行概況與需求外，也代表民眾肯定與慰勉海軍官兵，為守護台海安全和區域和平穩定的辛勤付出與奉獻。

由於海虎潛艦去年12月21日在小琉球附近海域值勤時，因現場湧浪過大，導致3名官兵落海，迄今仍失蹤待救。王定宇也在臉書粉絲團提到，此行除了慰勞官兵辛勞，也表達對這3名落水官兵的關心，並探詢是否需要進一步協助。（編輯：林興盟）1130304