國軍8天5起自傷案件 邱國正：有的人抗壓性弱

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（中央社記者吳書緯台北7日電）國軍近日發生多起自傷案件，國防部長邱國正今天指出，自傷人員數量的確增加，會檢視各種因素，若因工作壓力關係，有的人抗壓性比較弱，但絕對不會責怪，因為遺憾已經發生。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告業務概況，並備質詢；邱國正進入會議室前接受媒體聯訪，被詢問依據媒體報導，國軍8天內已有5起自傷案件，軍中心輔工作是否出問題。

邱國正表示，軍中的心輔工作一直在進行，他也和政戰部門的官兵提到，心輔工作是基本任務之一，要做到「走到、看到、說到」，不能只是辦講習、檢討會就可以了。

其次，邱國正說，國軍自傷人員的確是數量增加，當案件發生後，軍方絕對不會只看與部隊有無關連，或是發生在營外或營內，會衡量當事人的身心狀況、債務問題、感情因素，還有工作壓力等。

邱國正表示，假設工作分配沒有違背規定，很多人也執行同樣的工作，「有的人抗壓性比較弱」，但軍方絕對不會去怪當事人，總是一個遺憾的發生，因為是個人傷害也是家庭悲劇，對於部隊也是傷害。

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至於負責總統府衛戍任務的憲兵211營1日發生自戕案件，外傳是業務量過大、被指定為受測單位所致。

邱國正表示，此案憲兵在職務派遣都沒有規定，且站衛兵採「站兩歇六」（站哨2小時，休息6小時），憲兵指揮部都沒有逾越規定，但沒有認定案件發生與部隊無關，還在詳細調查且檢調也已介入，在還沒有獲得正確答案前，不能隨便認定是個人、家庭或債務問題，因為對家庭也是傷害。（編輯：蘇志宗）1130307