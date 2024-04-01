會見宋濤 馬英九：感受到兩岸血濃於水

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（中央社記者王承中台北1日電）前總統馬英九今天訪問中國，並與國台辦主任宋濤會面。馬英九表示，他感受到兩岸之間「血濃於水，同氣連枝」。兩岸關係要和平穩定，才能確保兩岸人民的福祉，以及達到中華民族的最大利益。

前總統馬英九今天率團訪問中國大陸，並於晚間與中國國台辦主任宋濤會面。馬英九在致詞時表示，很高興再次與宋濤會面。去年他和台灣青年學子訪問大陸，承蒙宋濤與台辦朋友的大力協助，取得了積極正面的成果。讓他感受到兩岸之間「血濃於水，同氣連枝」，特別要感謝大陸方面的誠意與善意。

馬英九指出，尤其是去年七月，在宋濤大力支持與推動下，大陸五所高校師生回訪台灣，所到之處，都受到台灣民眾真誠而熱烈的歡迎，對宋濤推動兩岸關係向前走的決斷與魄力，他也要表達個人的敬意。

馬英九表示，兩岸關係要和平穩定，才能確保兩岸人民的福祉，以及達到中華民族的最大利益。從另一個角度，世界上戰事頻仍，歐洲與中東都陷入戰火，兩岸的和平穩定不只是造福兩岸，也對全世界有巨大的意義。

馬英九指出，兩岸有共同的歷史、文化、血脈，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，他任內達成兩岸堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，這些都是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素，無論外在環境與形勢如何變化，絕對不會改變。

馬英九表示，尤其是「九二共識」，是兩岸當年運用智慧，擱置爭議、求同存異、共創雙贏，才達致難能可貴的共識，奠定了兩岸共同的政治基礎，也改變了往後兩岸關係發展的方向。2008年到2016年這8年，世界上沒有人認為兩岸會有戰爭，這就是「九二共識」功能最佳的體現。

馬英九指出，維繫兩岸關係和平穩定發展方向是台灣社會的普遍主流看法，這次選舉結果也證明了這一點。他去年訪問大陸，台灣一項民意調查，就顯示77%的台灣民眾肯定與支持兩岸交流。去年的兩次互訪也相當成功，讓兩岸學生進一步交流，有效減少了兩岸這7年多來的緊張與對立，也讓國際社會注意到，兩岸不是一定要兵戎相見，也有透過交往達成和平的可能。（編輯：林興盟）1130401