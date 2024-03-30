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馬辦：承認九二共識 方能解決兩岸當前僵局

2024/3/30 17:37（3/30 18:04 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北30日電）馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，民進黨政府不承認「九二共識」，才導致兩岸默契喪失，前總統馬英九現已無任何職務，僅能以民間力量推動兩岸交流，呼籲民進黨政府承認「九二共識」，方能解決兩岸當前僵局。

有媒體報導，前總統馬英九4月1日再度訪問中國大陸展開「和平之旅」，可能與大陸領導人習近平「馬習二會」。據了解，馬英九赴陸聚焦「避戰謀和」，在中華民國憲法下表述立場，將在適當場合呼籲正視兩岸「互不承認主權、互不否認治權」的關係，特別是在互不否認的情形下，應避免「侵犯對方的治權」。

蕭旭岑今天下午透過新聞稿表示，民進黨政府不承認「九二共識」，才導致馬英九執政時期的兩岸默契喪失，馬英九現已無任何職務，僅能以民間力量盡全力推動兩岸交流，呼籲民進黨政府承認「九二共識」，方能解決兩岸當前僵局。

蕭旭岑指出，馬英九執政時，兩岸可以「互不承認主權，互不否認治權」，是因為有兩岸共同政治基礎「九二共識」，如果不承認九二共識，一切都不可能，包括陸方突破海峽中線、金廈禁制水域等，「互不否認治權」形同消失，根源都是因為沒有「九二共識」。

蕭旭岑強調，馬英九已卸任8年，沒有公職、也沒有黨職，唯一能做的就是盡一己之力，推動兩岸青年交流，促進兩岸民間減少敵意；去年證明此方式是可行的，透過兩岸年輕人建立起友誼，化解許多兩岸間的對立，馬英九此行是「和平之旅」，也是「友誼之旅」。

蕭旭岑也說，政治上的爭議，諸如金廈水域衝突，乃至於過去「互不否認治權」消失，解鈴還須繫鈴人，如果民進黨政府不承認「九二共識」，任何人都不可能改變兩岸目前的僵局；呼籲將上任的賴清德政府，應正視中華民國憲法的「一中架構」與「統一前言」，才能解決兩岸根本的問題。（編輯：林興盟、林克倫）1130330

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