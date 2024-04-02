馬英九訪孫中山故居 未提中華民國

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（中央社記者呂佳蓉北京2日電）前總統馬英九今天下午參訪孫中山故居紀念館。他在參觀完故居後發表感言，表示孫中山先生致力於創立一個自由、團結、均富、統一的中國，同時又說兩岸應共同合作，避免戰爭。

馬英九並在館內向國父孫中山銅像敬獻花籃，花籃上寫上「中國國民黨前主席馬英九敬獻」、「緬懷孫中山先生」。

去年，馬英九首次以中華民國卸任總統的身份訪問中國大陸，並在赴南京中山陵拜謁國父孫中山後發表的談話，提及國父創建民國，「到今天已經112年了」，以及「建立亞洲第一個民主共和國─中華民國」等。

這次馬英九發表的公開講話則未提及「創建民國」、「中華民國」。

馬英九今天說，113年前的中國清廷積弱不振，並說「孫中山先生帶領的革命，向全中國人民許下自由、民主、均富，走向民族共和、一統中國的承諾，讓人民興奮與感動」。

馬英九表示，「孫中山先生領導革命四十年，致力創建一個自由、團結、均富、統一的中國，讓國家更興盛，為人民謀幸福」。

據了解，馬英九去訪的地方得以講述參訪心得，但是沒有安排媒體提問的環節。（編輯：陳鎧妤）1130402