馬英九4/1訪陸 陸學者：清明前後到訪別有意義

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（中央社記者李雅雯台北27日電）前總統馬英九於4月1至11日訪中國大陸。大陸學者表示，這趟訪問安排於清明節前後，時間點選擇頗具深意，參加清明公祭軒轅黃帝典禮是重頭戲之一。

廈門大學台灣研究院長李鵬於央視採訪中表示，馬英九這趟赴陸在時間點、率青年學子到訪等選擇上頗具深意，清明節為中華民族傳統節日，慎終追遠是中華文化傳統美德；台灣青年是推動兩岸關係和平發展生力軍。

李鵬表示，馬英九這次訪陸重頭戲之一是參加清明公祭軒轅黃帝典禮，「黃帝陵是海內外中華兒女尋根問祖的情感寄託，是中華文明的精神標識，慎終追遠、飲水思源又是中華文化的傳統美德」。

他認為，不管是去年湖南祭祖，或是今年參加祭祀軒轅黃帝，這個舉動表明了，「兩岸同胞同屬中華民族，都是炎黃子孫，與島內的『台獨』分裂勢力數典忘祖形成了鮮明對比」。

他提到，青年是兩岸的未來、希望，更是推動兩岸關係和平發展的生力軍。馬英九為兩岸交流做表率，也是希望更多的台灣青年不僅要當「首到族」，更要做「常來族」。

李鵬在採訪中強調，透過交流才能愈加瞭解真實、立體、全面的大陸，「才能真切感受到大陸推動兩岸關係和平發展、融合發展的善意和誠意」。

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馬英九基金會執行長蕭旭岑25日表示，馬英九將於4月1至11日率領青年學子赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。

全國政協主席王滬寧今年2月出席對台工作會議時表示，「要擴大兩岸各領域交流合作，深化兩岸融合發展。要推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合」。（編輯：唐佩君）1130327