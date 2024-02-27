金門快艇案牽動兩岸 陸學者：陸方緊握戰略主導權

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（中央社記者李雅雯台北27日電）中國大陸海警船金廈海域巡查常態化。中國大陸學者聲稱，加強重點海域執法巡查是「行使主權正常行為」，在兩岸關係發展中，大陸緊握戰略主導權，是推進「祖國統一進程」必要步驟。

中共官媒新華社今天刊載中國大陸學者對於金廈海域快艇翻覆事件相關解析。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣宣稱，大陸海警加強重點海域執法巡查，這是「行使主權的正常行為」，「從國際法、國內法的角度出發都無可非議」。

李振廣聲稱，在兩岸關係發展中，大陸「牢牢地掌握戰略主導權、主動權，進一步地明確大陸在金廈海域等區域的管轄權和治理權」，「是推進祖國統一進程中非常必要的步驟」。

廈門大學台灣研究院長李鵬宣稱，「禁止、限制水域只是台灣單方面的宣示，於法無據、於理不合、於情不通，其本質是台獨的思維作祟」。

李鵬說，「民進黨當局」必須儘快公布事實真相、滿足遇難者家屬「合理訴求」，「鄭重道歉才可能亡羊補牢」，為了確保以後不再發生類似事件，「最根本的是，民進黨當局要調整敵視大陸的錯誤政策和心態，摒棄台獨分裂思想」。

上海台灣研究所長倪永杰聲稱，台灣海巡部門的海上作業「沒有嚴謹標準作法，做法粗暴、態度傲慢，說法多處自相矛盾」；大陸在這件事情上「處置明快，有效地回應兩岸民意，也是對民進黨當局發出的嚴正警告」。

中國一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。

事件發生後，中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）17日表示，「廈金水域不存在所謂禁止、限制水域」；中國海警局18日宣布，在金廈海域展開常態化執法巡查行動，中國海警19日登船檢查台灣觀光船金廈遊輪，造成遊客極大恐慌。（編輯：邱國強）1130227