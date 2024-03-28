馬英九赴中與美議員來訪有關？外交部：沒有直接關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北28日電）前總統馬英九將赴中國訪問，外交部次長田中光今天表示，中華民國不是中華人民共和國的一部份；至於美眾議院軍事委員會情報暨特種作戰小組主席柏格曼訪台，是否與馬英九赴中有關，田中光說沒有直接關係，不論馬英九赴中與否，該訪團仍會表達支持台灣的立場。

外交部政務次長田中光上午赴立法院外交及國防委員會報告「美國2024年大選過程對我國及印太地區的衝擊及影響」，並備質詢。

民進黨立委林楚茵質詢，前總統馬英九將赴中國訪問，釋放什麼訊息給國際社會，田中光對此強調，中華民國從來不是中華人民共和國的一部份，這非常清楚。

田中光指出，外交人員在海外推動外交工作以上述立場為基礎，本著民主、自由、人權普世價值，對岸是否擁有民主或尊重人權，答案很清楚。

美國聯邦眾議院軍事委員會情報暨特種作戰小組主席柏格曼（Jack Bergman）目前正率團訪台，訪團在台期間晉見總統蔡英文、總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴，就台美關係、台海及區域安全情勢等重要議題交換意見。林楚茵質詢，這是否與馬英九將訪中有關。

田中光表示，台美是民主聯盟一份子，歡迎美方表達跨黨派支持，這個訪團與馬英九訪中沒有直接關係，「如果說馬總統今天沒有去（中國），這個訪問團還是會來表達支持立場」。

美國總統大選漸近，田中光說，無論最終誰當選，預期美國都將延續對印太區域及台灣的重視，持續深化「印太戰略」布局。（編輯：郭無患）1130328