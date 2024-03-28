藍領移工返台學中文遭擋？ 領務局：外館具裁量權

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（中央社記者吳昇鴻台北28日電）立委質疑外籍人士來台研習中文申請停留簽證規定，阻擋藍領移工返國後返台研習申請簽證，領務局長何震寰今天澄清，並非全然禁止，而是給予駐外館處一個裁量權；外交部次長田中光則承諾將於一個月內進行相關檢討。

外交部政務次長田中光上午赴立法院外交及國防委員會報告「美國2024年大選過程對我國及印太地區的衝擊及影響」，並備質詢。

民進黨立委洪申翰質詢時質疑，在「外籍人士來台研習中文申請停留簽證手續說明」中，注意事項規定「曾來台從事就業服務法第46條第1項第8款至第10款規定工作及持特定國家護照者，我駐外館處得不受理以研習中文為由申請簽證。」

就服法第46條第1項第8款至第10款包含海洋漁撈、家庭幫傭及看護等工作。洪申翰表示，這些移工回到自己國家以後，想來台灣學中文卻被阻擋，「合不合理？」

對此，田中光回應，基本上不認為這個合理。外交部領事事務局局長何震寰表示，可能是個案，未來會進行相關檢討，但規定並非全然禁止，而是給予駐外館處一個裁量權。

洪申翰認為，不該把外籍人士是否在台灣做過藍領工作當作審核條件；對此田中光承諾，將於一個月內進行相關檢討。（編輯：林興盟）1130328