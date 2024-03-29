立委組新台灣人權益促進會 推新住民基本法

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（中央社記者范正祥台北29日電）跨黨派立委組成「立法院新台灣人權益促進會」，今天在立法院舉行成立大會。創會會長、民眾黨立委麥玉珍說，將致力推動制定新住民基本法，讓新住民能夠在台灣貢獻並保障權益，成為真正的新台灣人。

立法院新台灣人權益促進會組織章程明定，該會宗旨為促進本國國會議員與歸化定居新台灣人交流，協助反映民意，推動相關法案，敦促政府制定有利於新台灣人的務實政策。

今天的成立大會中，推舉發起人麥玉珍為會長，民眾黨立委張啓楷為副會長，該黨全部8位立委都是會員。另外，包括國民黨立委羅廷瑋等人，也是新台灣人權益促進會的會員。

出生於越南的麥玉珍致詞時表示，自己在台灣生活已經長達28年，榮幸擔任立委進入立法院，最重要的責任就是要推動制定新住民基本法，所以積極成立新台灣人權益促進會，希望新住民基本法早日通過，讓新住民能夠在台灣貢獻並保障權益，成為真正的新台灣人。

包括國民黨立委謝衣鳯、許宇甄、張智倫、鄭正鈐、翁曉玲、葛如鈞、羅智強，以及民眾黨立委黃國昌、張啓楷、林國成在內，多位立委到場，關心新住民權益保障。

今天在同場活動中，並舉行「中華民國與印度國會議員友好協會」成立大會，會長由羅廷瑋擔任。該協會的組織章程明定，宗旨為促進中華民國與印度國會議員、各級政府單位間彼此的聯繫交誼，藉以增進雙方的友好與瞭解，並加強國會外交的功能，進而提升雙邊關係。

外交部次長田中光今天出席立法院新台灣人權益促進會、中華民國與印度國會議員友好協會成立大會，他受邀致詞時說，感謝新住民貢獻，豐富台灣文化底蘊，也為台灣經濟發展帶來巨大貢獻。

曾任駐印度代表多年的田中光表示，近年來台灣與印度在經貿、教育、科技、文化及人員互訪等各方面的交流非常密切，雙邊關係穩定成長。

他說，中華民國與印度國會議員友好協會成立，國會新的生力軍投入，推動台灣與印度國會議員互訪，將為雙邊開展更寬廣的交流。（編輯：蘇龍麒）1130329